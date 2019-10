Santa Fe Rugby será semifinalista en el interuniones

El pasado fin de semana se concretó la última fecha de la primera fase del Torneo Regional del Litoral de divisiones juveniles que organizan en conjunto las uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos.

En Menores de 19 años, en la Zona Campeonato 1, en barrio Las Delicias, Universitario de Santa Fe superó a GER 27 a 17, mientras que en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby derrotó a Caranchos de Rosario por 21 a 15. Las posiciones quedaron de la siguiente forma: Santa Fe Rugby 15, Caranchos 11, Universitario SFe 5 y Gimnasia y Esgima 0.

En la Zona Campeonato 2, en Ibarlucea, Tilcara venció a Logaritmo 19 a 12, y en Fisherton Jockey de Rosario a Estudiantes 20 a 17.Las posiciones quedaron así: Jockey de Rosario 13, Estudiantes 11, Tilcara 5 y Logaritmo 1. En semifinales, a jugarse el sábado 26 de octubre, se medirán Santa Fe Rugby con Estudiantes y Jockey de Rosario con Caranchos.

En la Reubicación A, CRAI cayó en la autopista con Old Resian 22 a 15, y Atlético del Rosario doblegó a Rowing en la capital entrerriana por 31 a 24. Las posiciones finalizaron así: Old Resian 14, Atlético del Rosario 10, CRAI 7 y Rowing 3.

SantaFe2.jpg

En la Reubicación B, en las Delicias del sur provincial, Duendes derrotó a CRAR de Rafaela por 33 a 29, y Jockey Club de Venado Tuerto hizo lo propio con Cha Roga Club 41 a 21. Las posiciones finalizaron así: Duendes 15, CRAR 7, Jockey de Venado Tuerto y Cha Roga 5. Las semifinales serán entre Old Resian con CRAR de Rafaela, y Duendes con Atlético del Rosario.

En Menores de 17, en la Zona Campeonato 1, CRAR de Rafaela cayó ante Caranchos por 27 a 17, mientras que Santa Fe Rugby superó a Gimnasia y Esgrima por 62 a 15. Las posiciones quedaron así: Santa Fe Rugby 15, Caranchos 9, Gimnasia y Esgrima 1, CRAR 0.

En la Zona Campeonato 2, Tilcara derrotó a Atlético del Rosario 31 a 17, y Estudiantes de Paraná a Duendes 31 a 17. Las posiciones quedaron de este modo: Estudiantes 13, Tilcara 11, Duendes 5 y Atlético del Rosario 3. En semifinales, jugarán Santa Fe Rugby con Tilcara, y Estudiantes con Caranchos.

En la Zona Reubicación A, Universitario de Santa Fe derrotó a Logaritmo 20 a 18,, y Universitario de Rosario a Rowing 35 a 24. Las posiciones quedaron así: Universitario de Santa Fe 13, Uni de Rosario 12, Logaritmo 6 y Rowing 5.

En la Reubicación B, Jockey de Rosario venció a Alma Juniors de Esperanza 29 a 14, y Old Resian al CRAI 38 a 29. Las posiciones finalizaron así: Jockey de Rosario 15, Old Resian 8, CRAI 6 y Alma Juniors 5.En semifinales, Universitario de Santa Fe jugará con Old Resian, y Jockey de Rosario con Universitario de Rosario.