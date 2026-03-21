Luego de dos igualdades que le impidieron despegar, Unión tenía un compromiso exigente en su visita a Defensa y Justicia en el estadio Norberto Tomaghello, por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026. El encuentro contó con el arbitraje de Felipe Viola. El Halcón lo ganó 2-0, con los tantos Lucas Souto (ST 24') y Juan Manuel Gutiérrez (ST 33'). El local jugó con 10' por la expulsión de Rubén Botta (PT 34').
El minuto a minuto de Unión ante Defensa en Florencio Varela
Unión perdió por 2-0 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga Profesional
Por Ovación
Formaciones de Defensa y Justicia y Unión
Defensa y Justicia: 1-Cristopher Fiermarín; 33-Lucas Souto, 6-Emiliano Amor, 21-David Martínez, 29-Damián Fernández, 27-Elías Pereyra; 15-Santiago Sosa Yung, 10-Aarón Molinas; 17-Agustín Hausch, 24-Juan Manuel Gutiérrez, 20-Rubén Botta. DT: Mariano Soso.
Unión: 21-Matías Mansilla; 35-Lautaro Vargas, 2-Maizon Rodríguez, 26-Juan Ludueña, 11-Mateo del Blanco; Julián 23-Augusto Solari, 30-Mauro Pitton, 24-Rafael Profini, 22-Brahian Cuello; 19-Marcelo Estigarribia, 25-Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
Amonestados: Martínez y Fernández (DyJ); Cuello, Mansilla y Pittón (U).
Expulsado: PT 34' Rubén Botta (DyJ).
Estadio: Norberto Tomaghello.
Árbitro: Felipe Viola.
VAR: Sebastián Martínez.