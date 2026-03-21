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El minuto a minuto de Unión ante Defensa en Florencio Varela

Unión perdió por 2-0 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga Profesional

Ovación

Por Ovación

21 de marzo 2026 · 17:46hs
El minuto a minuto de Unión ante Defensa en Florencio Varela

Prensa Unión
El minuto a minuto de Unión ante Defensa en Florencio Varela

Prensa Defensa y Justicai
El minuto a minuto de Unión ante Defensa en Florencio Varela

Prensa Unión

Luego de dos igualdades que le impidieron despegar, Unión tenía un compromiso exigente en su visita a Defensa y Justicia en el estadio Norberto Tomaghello, por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026. El encuentro contó con el arbitraje de Felipe Viola. El Halcón lo ganó 2-0, con los tantos Lucas Souto (ST 24') y Juan Manuel Gutiérrez (ST 33'). El local jugó con 10' por la expulsión de Rubén Botta (PT 34').

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Comenzó el partido en Florencio Varela entre Unión y Defensa

Unión ya enfrenta a Defensa y Justicia, en Florencio Varela, en busca de volver al triunfo para acercarse a los playoffs del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Unión Defensa Mauro Pittón
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PT 4' La tuvo Unión con un remate de Cuello que se fue cerca

Robó la pelota tras una gran presión Cristian Tarragona, Profini abrió para Cuello, quien sacó un potente remate que se estrelló en el costado derecho del arco de Defensa. La tuvo el Tate. Siguen 0-0.

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Cuello Unión Boca.jpg

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PT 14' Mansilla salvó a Unión con una gran intervención

Hausch desbordó derecha, sacó un preciso centro para la cabeza de Gutiérrez, quien sacó un gran cabezazo pero en una estupenda reacción y volada Matías Mansilla salvó la caída de su arco. Unión y Defensa siguen 0-0 en el 15 de Abril. Respondió luego el Tate con una llegada clara pero no pudo rematar Estigarribia en una posición inmejorable.

Unión Defensa

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PT 19' Otra vez Mansilla salvó a Unión en Florencio Varela

Molinas condujo desde el fondo, se la cedió a Botta, quien le dio una gran asistencia a Gutiérrez, pero su remate fue nuevamente despejado por Mansilla, a esa altura la gran figura. En el rebote nuevamente Gutiérrez sacó un disparo que otra vez despejó al córner el golero rojiblanco.

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Matías Mansilla

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PT 30' Unión llegó con un centro de Vargas que casi se mete

El arquero Fiermarín salvó a su arco con gran esfuerzo tras un centro de Lautaro Vargas que casi se le metió al ángulo. Unión reacciona en Florencio Varela.

Lautaro Vargas
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PT 34' Expulsado Rubén Botta, ex-Colón, en Defensa

Rubén Botta se fue expulsado en Defensa y Justicia por dos golpes primero a Mauro Pittón y luego por otro golpe a Lautaro Vargas. El Tatengue queda con uno más en cancha.

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image
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Final del primer tiempo en Florencio Varela

Unión, que juega con un hombre más por la expulsión de Rubén Botta, empata sin goles ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, por la fecha 12 del Apertura.

Profini.jpg

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Arrancó el complemento en Florencio Varela

Unión, que juega con uno más por la expulsión de Rubén Botta, está empatando sin goles frente a Defensa y Justicia, en Florencio Varela, por la fecha 12 del Apertura.

Unión formación.jpg

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ST 5' La tuvo Unión con un disparo de Del Blanco que tapó Fiermarín

Unión, que tiene todo el peso del partido ante un diezmado Defensa, la tuvo con un gran zurdazo de Del Blanco, que obligó a una estirada de Fiermarín para salvar la caída de su arco.

Mateo Del Blanco

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ST 7' Otra vez la tuvo Unión con un remate de Del Blanco

Un Unión totalmente volcado al ataque la tuvo nuevamente con un derechazo de Del Blanco, que obligó a una estirada al primer palo del arquero Fiermarín. El Tate y Defensa siguen 0-0.

Vargas Unión Defensa.jpg

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ST 14' El Tate la volvió a tener con un cabezazo de Pittón

Mauro Pittón la tuvo de cabeza, tras un gran centro de tiro libre de Mateo Del Blanco, pero la pelota se fue apenas por encima del arco defendido por Cristopher Fiermarín. El Tate y Defensa siguen 0-0.

Vargas Unión Defensa.jpg

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ST 24' Gol de Defensa y Justicia

Souto pone el 1-0 de Defensa y Justicia ante Unión, tras una gran ejecución desde un tiro libre de Molinas.

Defensa y Justicia

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ST 33' Gol de Defensa y Justicia, que le gana 2-0 a Unión

Gutiérrez, la gran figura del partido, anota el segundo tanto de Defensa, que le está ganando a Unión por 2-0 en Florencio Varela.

Vargas Unión Defensa.jpg

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Terminó el partido en Florencio Varela: increíble derrota de Unión

Unión tenía todo a favor ante Defensa y Justicia, jugó todo el segundo tiempo con uno más por la expulsión de Botta, y terminó perdiendo por 2-0 en Florencio Varela con los tantos de Lucas Souto y Juan Manuel Gutiérrez.

Unión Defensa.jpg

Formaciones de Defensa y Justicia y Unión

Defensa y Justicia: 1-Cristopher Fiermarín; 33-Lucas Souto, 6-Emiliano Amor, 21-David Martínez, 29-Damián Fernández, 27-Elías Pereyra; 15-Santiago Sosa Yung, 10-Aarón Molinas; 17-Agustín Hausch, 24-Juan Manuel Gutiérrez, 20-Rubén Botta. DT: Mariano Soso.

Unión: 21-Matías Mansilla; 35-Lautaro Vargas, 2-Maizon Rodríguez, 26-Juan Ludueña, 11-Mateo del Blanco; Julián 23-Augusto Solari, 30-Mauro Pitton, 24-Rafael Profini, 22-Brahian Cuello; 19-Marcelo Estigarribia, 25-Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Amonestados: Martínez y Fernández (DyJ); Cuello, Mansilla y Pittón (U).

Expulsado: PT 34' Rubén Botta (DyJ).

Estadio: Norberto Tomaghello.

Árbitro: Felipe Viola.

VAR: Sebastián Martínez.

Unión Defensa Florencio Varela
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