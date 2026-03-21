El minuto a minuto de Unión ante Defensa en Florencio Varela

Unión perdió por 2-0 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga Profesional

Luego de dos igualdades que le impidieron despegar, Unión tenía un compromiso exigente en su visita a Defensa y Justicia en el estadio Norberto Tomaghello, por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026. El encuentro contó con el arbitraje de Felipe Viola. El Halcón lo ganó 2-0, con los tantos Lucas Souto (ST 24') y Juan Manuel Gutiérrez (ST 33'). El local jugó con 10' por la expulsión de Rubén Botta (PT 34').