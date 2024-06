Santa Fe Rugby sigue dando pelea para clasificar

En su génesis Santa Fe Rugby es uno de los equipos protagonistas en todas las ediciones del Torneo Regional del Litoral. Por diferentes razones tuvo algunas actuaciones irregulares que en el tramo final de la primera ronda y comienzos de la segunda, no pudo ganar partidos importantes. Pero nunca bajó los brazos, siguió entrenando, y sabiendo que todo se iba a encaminar nuevamente.

Tras haber quedado libre, el Santa volvió al ruedo, y en Sauce Viejo consiguió imponerse a Duendes de Rosario por 25 a 19. Con esa victoria volvió a entrar en competencia con el objetivo de clasificar a la definición del interuniones litoraleño. Uno de los tries del conjunto santafesino lo consiguió Bautista Galassi.

Santa Fe Rugby volvió al triunfo en su casa

La victoria ante Duendes lo pone a Santa Fe Rugby nuevamente en carrera. En un torneo en el que cualquiera le puede ganar a cualquiera, y en el que hay varios equipos que se perfilan para clasificar a la definición, de la cual los tricolores han sido protagonistas en las últimas ediciones.

"Veníamos de algunos partidos en el cual no disfrutamos dentro de la cancha, lo cual es primordial, y pudimos trasladar al campo de juego lo que trabajamos en los entrenamientos, y teniendo en cuenta el último partido, todos salimos de la cancha muy contentos, y haciendo un buen papel" expresó Bautista Galassi a UNO Santa Fe.

Santa Fe RC.jpg El wing de la escuadra de Sauce Viejo, fue el autor de un try en el triunfo ante Duendes de Rosario. gentileza Mariana Diburzi

El back de Santa Fe Rugby sostuvo que "creo que lo que mejoramos fue mucho el tema de la paciencia, siempre sabemos que la segunda rueda en el TRL es muy dura, y se juegan los 80 minutos. El que afloja antes, es el que va a perder. Pero básicamente nosotros mejoramos el tema de la paciencia, y también el juego característico de Santa Fe RC que es mover la pelota".

"Para mejorar siempre hay cuestiones para hacerlo. Siempre hay cosas para mejorar, en todos los aspectos del juego. Creo que estamos haciendo hincapié en varios aspectos, como los penales, las infracciones, y en el juego de patadas. Son los puntos centrales que tenemos que tener en cuenta para lo que viene para el equipo" indicó el ex integrante del seleccionado de Seven de la Unión Santafesina de Rugby.

Una victoria clave ante Duendes

Ante el fantasma rosarino, Santa Fe Rugby se fue al descanso ganando por 15 a 12, pero luego, la visita logró darlo vuelta, y ponerse 19 a 15. En el tramo final, los locales no bajaron los brazos supieror imponerse en un partido muy sufrido en el último tramo.

El wing del equipo conducido por Pedro Benet (h) expresó que "fue clave no haber bajado nunca los brazos. Más con Duendes son partidos que te juegan los ochenta minutos, y nos fuimos en el primer tiempo ganando, y por una desconcentración pasamos a perder. Lo bueno, fue que no perdimos la paciencia, y siempre jugamos a nuestro juego y supimos ganarlo".

Tricolor.jpg La paciencia es uno de los puntos que trabaja el Tricolor según expresó el talentoso wing. gentileza Mariana Diburzi

"Siempre el Regional fue un torneo muy dificil, pero este año los equipos son muy parejos. Cada fecha que vamos a jugar sabemos que va a darse una batalla. Y eso está bueno porque eso genera exigencias al grupo, y también a nivel interno, tenemos un montón de jugadores, muchos en un alto nivel, y sumando la competencia que hay afuera y la de adentro, sana, obliga a exigirte cada día más. Pero si, es un torneo muy parejo, y cualquiera le gana a cualquiera" sostuvo el ex integrante del seleccionado juvenil santafesino.

Un regreso más que esperado y valorado

Por cuestiones personales, Bautista se acopló al equipo cuando el torneo estaba ya arrancado. Con temple y mucha convicción fue haciendo los deberes para poder volver al equipo principal. "Me costó volver, yo empecé con el torneo ya puesto en marcha. Cuando volví ya había un buen nivel en el equipo, lo que me exigió a entrenarme duro, y con mucha responsabilidad. Fue duro, pero bien, hay que seguir entrenando para no perder la oportunidad que nos dan los entrenadores".

Santa Fe RC.jpg El nivel del torneo es muy parejo, y cualquiera le puede ganar a cualquiera, admitió el back tricolor. gentileza Mariana Diburzi

Estudiante de la carrera de Agronomía en Esperanza, Galassi contó que "soy medio fanático en todo lo que hago. Me exigo tanto en la facultad como en el deporte, así que estoy entretenido en ambos lados. Pero siempre trato de dar lo mejor de mí, en ambos frentes, y eso es muy bueno porque me hace sentir bien".

Para Santa Fe Rugby se viene una serie de partidos muy duros. Tras disfrutar de la ventana de descanso, Gimnasia y Esgrima y Estudiantes de Paraná asoman como los próximos rivales. Sobre esta cuestión, el destacado jugador del Tricolor de Sauce Viejo consideró que "Este fin de semana de descanso siempre viene muy bien. Es bueno para que podamos recuperar jugadores lesionados y también para reponerse de lesiones que uno va trasladando partido a partido. Y ahora ya estamos enfocados en la cabeza que los próximos van a ser dos rivales muy duros. Son rivales directos, pensando en el futuro, y en el objetivo que tenemos que es clasificar a la definición del torneo".