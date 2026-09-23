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"Me siento un argentino más": Marcipar, el juvenil del Barcelona con raíces en Santa Fe

El defensor nacido en España integra la Sub 19 en Santa Fe y contó cómo vive su identidad argentina, lejos del país pero cerca de sus raíces.

Ovación

Por Ovación

23 de septiembre 2026 · 10:41hs
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Me siento un argentino más: Marcipar, el juvenil del Barcelona con raíces en Santa Fe

Nicolás Marcipar es una de las caras de la Selección Argentina Sub 19 que disputa los Juegos Suramericanos en Santa Fe. Nacido en Barcelona y formado en las inferiores del club catalán, el defensor mantiene una estrecha relación con sus raíces santafesinas. En ese contexto, habló sobre el término “Europibe” y explicó cómo transita su vínculo con Argentina.

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Una etiqueta que genera sentimientos encontrados

El concepto “Europibe” comenzó a utilizarse para identificar a los futbolistas jóvenes nacidos en Europa que deciden representar a la Selección Argentina. Marcipar forma parte de ese grupo y no esquivó la discusión alrededor del apodo.

“Me gusta, por un lado me gusta, pero por otro siento a veces que nos excluye un poco”, reconoció el marcador central. En ese sentido, explicó que haber nacido en España no modifica su identificación con el país de sus padres.

“Yo nací en España y me he criado ahí, pero eso no quita que me sienta un argentino más”, manifestó. También reconoció que algunas diferencias pueden aparecer por su acento o por no haber vivido en Argentina, aunque remarcó: “Yo me siento de aquí”.

Para Marcipar, representar a la Albiceleste también implica valorar el esfuerzo que hacen los futbolistas que viven fuera del país. “Cada domingo me he juntado a comer asado, jugar al truco y tomar mate en la casa de mis abuelos”, contó.

Y agregó: “Estando lejos, poder representar a Argentina también hay que darle valor a eso. Tampoco es fácil ser un ‘Europibe’ y venir a la Selección, estar lejos, quizás no es lo que te venga más cómodo, pero poder hacer ese esfuerzo también es muy bonito”.

Barcelona, ajedrez y una pasión que heredó de su familia

La historia familiar explica buena parte del vínculo de Marcipar con Santa Fe. Sus padres son santafesinos y viajaron a España por motivos vinculados a sus estudios. El defensor nació en Barcelona y pasó sus primeros años en Castelldefels, antes de que la familia se trasladara a Sant Cugat.

Fue allí donde comenzó a jugar al fútbol y rápidamente despertó el interés del Barcelona, que lo incorporó a sus divisiones formativas. Su evolución también llamó la atención de los seleccionadores argentinos: Pablo Aimar lo convocó para el Sudamericano Sub 15 de 2024.

Con apenas 18 años, Marcipar continúa creciendo en una de las estructuras juveniles más importantes del fútbol mundial y tiene contrato con Barcelona hasta mediados de 2027.

Pero el fútbol no es su única pasión. Desde muy pequeño también practicó ajedrez y llegó a enfrentarse con jugadores de mayor edad cuando apenas tenía cinco años. Y aunque nació y creció en España, su conexión con Santa Fe permanece intacta: por sus raíces familiares, es confeso hincha de Unión.

Marcipar Barcelona Santa Fe
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