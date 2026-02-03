Uno Santa Fe | Santa Fe | Temperaturas

Llega el alivio: el próximo fin de semana bajarán las temperaturas en Santa Fe tras varios días de calor extremo

Así lo pronostica el Centro de Informaciones Meteorológicas de la UNL. El cambio llegará a partir del viernes, cuando el ingreso de aire más fresco desde el sur provoque un descenso significativo de la temperatura

3 de febrero 2026 · 19:58hs
Llega el alivio: el próximo fin de semana bajarán las temperaturas en Santa Fe tras varios días de calor extremo

José Busiemi

Luego de una seguidilla de jornadas sofocantes, el tiempo comenzará a dar un respiro en la ciudad de Santa Fe y la región. Según el pronóstico del Centro de Informaciones Meteorológicas (CIM), hacia el final de la semana se espera un marcado descenso de las temperaturas que traerá alivio de cara al próximo fin de semana.

Pronóstico del tiempo

Este miércoles se mantiene el escenario más exigente desde lo térmico, con cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 24°C de mínima y 42°C de máxima. Las condiciones continuarán inestables y los vientos soplarán leves a moderados del sector norte/noreste, favoreciendo la persistencia del calor.

El jueves será incluso más caluroso, con una máxima que podría alcanzar los 43°C, bajo un cielo mayormente despejado y con nubosidad variable por momentos. Las temperaturas mostrarán poco cambio respecto al día anterior, manteniendo un ambiente agobiante, con vientos calmos a leves y direcciones variables.

Temperaturas menores desde el viernes

El cambio llegará a partir del viernes, cuando el ingreso de aire más fresco desde el sur provoque un descenso significativo de la temperatura. Para esa jornada se prevén mínimas de 22°C y máximas cercanas a los 31°C, con cielo parcial nublado a nublado y alguna probabilidad de lluvias débiles y dispersas. Los vientos del sector sur/sureste, moderados a regulares, acompañarán este cambio de condiciones.

De acuerdo a las proyecciones, este escenario marca el inicio de un período más templado que se extendería durante el fin de semana, ofreciendo un esperado alivio tras los días de calor extremo. Si bien podrían persistir algunas nubes y condiciones algo inestables, el descenso térmico será la noticia más destacada para quienes esperan retomar actividades al aire libre en un contexto más favorable.

