La actualización comenzará a la medianoche del 22 de noviembre y se extenderá hasta el mediodía. Se podrá viajar con saldo disponible, pero no realizar recargas ni consultar el crédito.

Interrupción SUBE. El domingo 22 de noviembre, la SUBE tendrá 12 horas sin servicio por actualización.

El sistema de la tarjeta SUBE tendrá una interrupción temporal de varios de sus servicios durante la madrugada y la mañana de este domingo 22 de noviembre, debido a una actualización programada. Los trabajos comenzarán a las 0 y se extenderán hasta las 12, por lo que los usuarios de Santa Fe y del resto del país deberán anticipar algunas gestiones para evitar inconvenientes.

Durante esas 12 horas, no se podrán realizar recargas ni acreditar saldo, consultar el crédito disponible a través de los canales habituales ni acceder a distintas plataformas digitales y de atención. Sin embargo, el servicio de transporte público continuará funcionando con normalidad para quienes tengan saldo suficiente en su tarjeta SUBE física o digital .

Desde el sistema informaron que las tareas técnicas tienen como objetivo optimizar el funcionamiento de la plataforma y mejorar sus prestaciones. Por ese motivo, recomendaron revisar el saldo y realizar las cargas necesarias antes de la medianoche del domingo.

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Qué servicios de la SUBE estarán interrumpidos

Durante el período de actualización, quedarán temporalmente fuera de funcionamiento las siguientes herramientas y operaciones:

Carga y acreditación de saldo: no se podrán comprar ni acreditar cargas, tanto presenciales como electrónicas.

Aplicación SUBE: permanecerá fuera de servicio.

Consulta de saldo: no estará disponible a través de los canales afectados.

Página web oficial: los usuarios no podrán ingresar al sitio de SUBE.

Atención telefónica: se interrumpirá este canal de consultas.

Aplicación Cuándo SUBO: tampoco se podrá consultar la ubicación de los colectivos en tiempo real.

Una vez finalizadas las tareas, previstas hasta las 12 del domingo, los servicios volverán a funcionar con normalidad.

Cómo se podrá pagar el colectivo durante la interrupción

Aunque no se podrán realizar recargas ni acreditar dinero durante el período informado, los pasajeros podrán utilizar el transporte público si cuentan con crédito suficiente en su tarjeta física o digital.

Además, estarán disponibles otros medios de pago habilitados para abonar los viajes en colectivos, entre ellos:

Tarjetas de débito, crédito y prepagas Visa y Mastercard sin contacto.

Celulares y relojes inteligentes con tecnología NFC vinculados a esas tarjetas.

Códigos QR a través de billeteras electrónicas habilitadas.

La principal recomendación para los usuarios es verificar el dinero disponible y anticipar las recargas antes de las 0 del domingo. De esa manera, podrán viajar sin inconvenientes mientras se desarrolla la actualización del sistema.