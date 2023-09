Santiago Grassi anunció que no estará en el Panamericano de Chile

En esa misma competencia, el nadador que representó a Unión de Santa Fe impuso un nuevo récord argentino en los 50 mariposa con un registro de 23.57, es decir que batió su propia plusmarca, que era 23.65, en 2019. "He enfrentado desafíos emocionales y mentales que han impactado mi desempeño en el agua. He decidido que no competiré en el próximo Panamericano" comenzó expresando Santi Grassi.

Grassi2.jpg Santi Grassi junto a los nadadores unionistas Agustín Hernández, Gabriel Morelli, Tomás Di Paolo y Gian Franco Turco. Prensa Cadda

En otro tramo de su comunicación, indico que "tras mucha reflexión y conversaciones con mi equipo y seres queridos, he decidido que no competiré en el próximo Panamericano. Esta ha sido una decisión muy difícil para mí. Mi deseo siempre ha sido representar a mi país con orgullo y dar lo mejor de mí en cada competencia. Sin embargo, en este momento siento que no estoy en la posición óptima para hacerlo de la manera que me gustaría y que mis compatriotas merecen”.

En cuanto a las razones que lo habrían llevado a tomar esta decisión comentó que "desde mi regreso, he enfrentado desafíos emocionales y mentales que han impactado mi desempeño en el agua. Este no es un reflejo de mi preparación física, sino más bien de mi estado mental y emocional en este momento particular de mi vida. El deporte, como todos saben, es una combinación de cuerpo y mente, y es imperativo estar equilibrado en ambos aspectos para lograr el máximo potencial”.

Igualmente aseguró que no se trata de su retiro, y en ese sentido indicó que "no quiero que esto se interprete como un adiós al deporte o a la representación de mi país. Estoy comprometido con mi proceso de recuperación y crecimiento personal. Agradezco a todos por su comprensión y pido respeto hacia mi privacidad. Espero poder volver a la competencia con renovada energía y pasión en un futuro cercano”.