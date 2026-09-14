Santiago Grassi volvió a brillar: récord y final en los Juegos Suramericanos

El santafesino Santiago Grassi tuvo un debut soñado en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: marcó 23s44 en los 50 metros mariposa, estableció un nuevo récord y se metió en la final. A las 19.05 irá por una medalla ante su gente.

Santiago Grassi volvió a sentirse nadador de selección y lo hizo de la mejor manera posible: con un récord y frente a su gente. En su presentación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el santafesino marcó 23s44 en los 50 metros mariposa, se quedó con el mejor tiempo de la clasificación y avanzó a la final que se disputará este lunes desde las 19.05 en el Invencible Centro Acuático Provincial de Rosario.

El registro tuvo un valor especial. Grassi mejoró el récord que estaba en su poder, con aquellos 23s57 registrados en julio de 2023 , y además estableció una nueva marca de campeonato. A sus 29 años y con dos participaciones olímpicas en su recorrido —Río 2016 y Tokio 2020—, el santafesino volvió a demostrar que atraviesa un momento de enorme confianza.

Pero detrás del número hay algo que para Grassi tiene todavía más importancia: volver a competir en casa, con su familia y sus afectos en las tribunas. Después de algunos años alejado del seleccionado argentino, el regreso tuvo un escenario inmejorable y una respuesta que alimenta la ilusión de ir por algo más en la final.

“Estoy en mi mejor momento”

Después de su gran clasificación, Grassi habló de las sensaciones que atraviesa y fue contundente al describir su presente.

“Estoy en mi mejor momento, entrenando muy bien y preparándome muy bien”, aseguró el santafesino, que encontró en estos Juegos un contexto especial para volver a disfrutar de la competencia internacional.

Y hubo un componente que marcó la diferencia: nadar en casa. Tener a su mamá, sus hermanos y sus seres queridos en las tribunas le dio una motivación adicional.

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“Nadar en casa, con mi mamá y mis hermanos en las tribunas, es un plus”, reconoció Grassi, consciente de que esta competencia representa mucho más que una carrera en su camino deportivo.

La clave: volver a competir sin presiones

Grassi también se refirió a aquel joven nadador que sorprendía al mundo en los Juegos de Toronto y Río y explicó que, pese al paso de los años y a todo lo que ocurrió en el medio, hay algo que intenta conservar.

“Sigo siendo el mismo chico que se sube al cubo queriendo ver qué tan rápido puede llegar al otro lado de la pileta”, explicó.

En esa frase aparece una de las claves de su presente. El santafesino intenta recuperar la esencia que lo llevó a los grandes escenarios: competir sin quedar atrapado por las expectativas, los resultados o la presión externa.

“No hay expectativas. Vengo a hacer lo que estoy trabajando, estoy confiado y sea lo que sea esta noche va a salir bien”, afirmó antes de la final.

Una final con Grassi y Cazau

El santafesino llegará a la definición con el mejor registro de la clasificación. Detrás suyo quedó Ulises Cazau, quien marcó 23s92 y también se metió en la pelea por las medallas.

Para Cazau, de apenas 20 años, será su primera participación en unos Juegos Suramericanos de mayores. El platense llega además con el antecedente de haber conquistado la medalla de plata en los 100 metros mariposa de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025.

La final de los 50 metros mariposa tendrá, entonces, a dos argentinos entre los protagonistas. Pero para Grassi será mucho más que una carrera: será la oportunidad de coronar un regreso especial al seleccionado y a una competencia internacional en su propia tierra, delante de su gente y después de haber empezado con un récord.

A las 19.05, el santafesino volverá a subirse al cubo. Esta vez, con una medalla en juego.