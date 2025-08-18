Uno Santa Fe | Ovación | Sarmiento

Sarmiento-Atlético Tucumán, duelo clave por la permanencia en Junín

Sarmiento recibirá a Atlético Tucumán, este lunes desde las 19, en el Eva Perón de Junín, por la quinta fecha del Torneo Apertura.

18 de agosto 2025 · 06:56hs
Sarmiento-Atlético Tucumán, duelo clave por la permanencia en Junín

Sarmiento de Junín y Atlético Tucumán chocan este lunes en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 19 horas de Argentina en el Estadio Eva Perón de Junín. Se podrá ver por ESPN Premium.

El “Decano” tiene una visita de riesgo, luego de varios partidos sin victorias. El "Verde" viene de su primera victoria, de visitante ante San Martín de San Juan.

Probables formaciones de Sarmiento de Junín vs Atlético Tucumán

Sarmiento: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Facundo Sava.

Atlético Tucumán: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Lucas Pusineri. .

Mercado de pases en pausa en Unión: ¿la victoria ante Instituto cambió los planes?

San Justo: la Guardia Rural rescató a un cachorro de puma yaguarundí en la puerta de una vivienda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Mercado de pases en pausa en Unión: ¿la victoria ante Instituto cambió los planes?

San Justo: la Guardia Rural rescató a un cachorro de puma yaguarundí en la puerta de una vivienda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Rusia: hubo una explosión en una fábrica de pólvora que dejó 20 personas muertas y 134 heridos

El gobierno provincial proyecta que desde septiembre policías de Santa Fe y Rosario porten las pistolas Taser

Giordanino terminó en el top 10 de aguas abiertas en Asunción

El Clausura de Liga Santafesina ya tiene fecha y formato de competencia

Regatas tuvo un traspié en la Liga de Honor de waterpolo en Buenos Aires

Travaglini: El Rugby Championship no existirá más

Argentina se quedó con la medalla de oro en rugby seven masculino

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

Axel tocará en Paraná y habló con UNO: Lo que sigue intacta es la pasión

