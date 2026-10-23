Sarmiento busca dar otro paso hacia los playoffs ante Gimnasia en La Plata

El Verde visita este viernes al Lobo desde las 18 por la fecha 14 del Clausura. Con 23 puntos, intentará ganar para escalar y afirmarse entre los clasificados.

Sarmiento afrontará este viernes una prueba importante en su objetivo de avanzar a los playoffs del Torneo Clausura. Desde las 18, el conjunto de Junín visitará a Gimnasia de La Plata en el estadio Juan Carmelo Zerillo, por la fecha 14 de la Zona B. Con 23 unidades, el equipo de Facundo Sava buscará sumar de a tres ante un rival directo para seguir prendido en la pelea por los primeros puestos.

Cómo llegan Gimnasia y Sarmiento

El Verde llega a este compromiso después de igualar 1-1 frente a Barracas Central en Junín. En sus dos presentaciones anteriores también había repartido puntos con River, por el mismo resultado, y superado 3-1 a Aldosivi. De esta manera, consiguió cinco de las últimas nueve unidades y se mantiene en la pelea por un lugar en la siguiente instancia. Una victoria en La Plata le permitiría superar a su adversario y acercarse a la cima de la zona.

Del otro lado, Gimnasia atraviesa una buena actualidad. El equipo dirigido por Ariel Pereyra viene de vencer 2-1 a Huracán en Parque Patricios, resultado con el que dejó atrás cuatro igualdades consecutivas y extendió a cinco encuentros su racha sin derrotas. El Lobo suma 22 puntos y ocupa el cuarto lugar, por lo que intentará aprovechar la localía para escalar posiciones. Además, necesita seguir acumulando unidades en la tabla anual con la mira puesta en las competencias internacionales de 2027.

El encuentro tendrá como árbitro principal a Sebastián Martínez, acompañado por Agustín Méndez y Mauro Ramos Errasti como asistentes. Jorge Broggi será el cuarto árbitro, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR y Javier Uziga cumplirá la función de AVAR.

Probables formaciones

Gimnasia de La Plata: Harlen Castillo; Pedro Silva Torrejón, Enzo Martínez, Germán Conti, Alexis Steimbach; Lucas Janson, Mateo Seoane, Ignacio Miramón, Nacho Fernández; Marcelo Torres y Agustín Auzmendi. DT: Ariel Pereyra.

Sarmiento: Thyago Ayala; Lucas Suárez, Ulises Giménez, Juan Manuel Insaurralde, Renzo Orihuela; Julián Contrera, Mauricio Martínez, Cristian Zabala, Julián Mavilla; Jhon Rentería y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Horario: 18.00.

Estadio: Juan Carmelo Zerillo.

Árbitro: Sebastián Martínez.