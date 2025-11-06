Scaloni armó una lista con varias sorpresas en la Selección para jugar ante Angola

Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina, dio a conocer la lista de convocados para el partido amistoso que se disputará el 14 de noviembre contra Angola

Lionel Scaloni , director técnico de la Selección Argentina , dio a conocer la lista de convocados para el partido amistoso que se disputará el 14 de noviembre contra Angola .

El listado, publicado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presenta dos sorpresas destacadas: Joaquín Panichelli y Gianluca Prestianni. Panichelli, actual goleador de la Ligue 1 con el Racing Club de Estrasburgo, vivirá su primera experiencia con la Selección Mayor. Por su parte, Prestianni, una de las joyas del Benfica, logró llamar la atención del cuerpo técnico con su notable rendimiento pese a su corta edad, consolidándose rápidamente en el fútbol portugués.

La convocatoria mantiene la base del plantel que conquistó el Mundial de Qatar 2022, pero suma nombres que representan el futuro del equipo. En el arco fueron citados Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) y Walter Benítez (Crystal Palace). En la defensa sobresalen Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Valentín Barco, quien continúa afirmándose como una alternativa sólida por la banda izquierda.

En el mediocampo, Scaloni vuelve a confiar en Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul, pilares del funcionamiento albiceleste. A ellos se suman Máximo Perrone y Nicolás Paz, dos jóvenes que atraviesan un momento de crecimiento y que el cuerpo técnico observa con atención para futuras competencias.

El ataque estará encabezado, una vez más, por Lionel Messi. El capitán lidera un frente ofensivo que combina experiencia y juventud, acompañado por Lautaro Martínez y Julián Álvarez, habituales protagonistas del ciclo. También aparecen Giuliano Simeone y Nicolás González, ambos del Atlético de Madrid, quienes atraviesan un buen presente en LaLiga y simbolizan el recambio que Scaloni busca consolidar. La nómina se completa con José Manuel López, figura en el Palmeiras, que sigue sumando méritos para afirmarse como alternativa en el frente de ataque.

Con esta nueva convocatoria, Scaloni ratifica su idea de mantener la estructura del campeón del mundo, pero sin dejar de mirar hacia adelante. El amistoso ante Angola será una oportunidad ideal para poner a prueba a los debutantes y seguir ampliando las opciones del seleccionado argentino en el camino hacia los próximos compromisos internacionales.

Las principales novedades en la Selección Argentina

Joaquín Panichelli (Racing Club de Estrasburgo): El delantero, que milita en el fútbol francés, tendrá su primera oportunidad en la mayor.

Gianluca Prestianni (Benfica): El ex Vélez, que recientemente emigró a Portugal, también fue convocado por Scaloni, mostrando la apuesta por jóvenes talentos.

Los elecciones por Scaloni en la Selección Argentina