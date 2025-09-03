Uno Santa Fe | Ovación | Scaloni

Scaloni: del análisis sobre Venezuela a la situación de Rodrigo De Paul

El DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni, analizó a Venezuela, rival de este jueves, y se refirió a la actualidad de Rodrigo De Paul.

3 de septiembre 2025 · 15:13hs
Scaloni: del análisis sobre Venezuela a la situación de Rodrigo De Paul

El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, analizó al rival de este jueves, Venezuela, y lo calificó como “incómodo y difícil”.

Durante la conferencia de prensa brindada hoy, previa al encuentro que corresponde a la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, Scaloni sostuvo que “el partido va a ser lindo de ver y nosotros, como siempre, vamos a intentar ganar a nuestra manera”.

Además, subrayó que pese a estar clasificados al Mundial, prepararon este partido como lo hacen normalmente: “Esta camiseta por suerte te obliga a que cada vez que tengas que jugar un partido estés alerta y lo haremos hasta el último día”.

Qué dijo Scaloni sobre De Paul

Por otra parte, se refirió a la situación del mediocampista Rodrigo de Paul, quien dejó el Atlético Madrid de España para recalar en el Inter Miami de Estados Unidos junto a Lionel Messi: “Hablé muchas veces con él. Más allá de donde estén, tienen que demostrar que están vigentes para seguir en la Selección, en eso somos inflexibles”

“Él está jugando todos los partidos y veremos cómo va de acá al Mundial. La cancha es la que manda en él y en todos los demás”, sentenció.

