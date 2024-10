Scaloni: "El campo no reunía las condiciones para que se juegue el partido"

"Lectura hay una sola: el partido no reunía las condiciones para jugarse, al menos hoy. Eso está claro. Después, la decisión la tomó el árbitro y ya está. Es evidente que las condiciones, sobre todo para el espectáculo... No quiero hablar mucho más, pero no se podía jugar", sostuvo el entrenador, visiblemente molesto por las condiciones en las que el combinado nacional tuvo que jugar en Maturín.

Al margen de su opinión respecto de si el partido no se tendría que haber jugado, lo cierto es que Scaloni explicó que de todas maneras intentaron adaptarse a las condiciones: "Hicimos lo que teníamos que hacer, tanto Venezuela como Argentina, pero las condiciones del campo de juego no eran para un espectáculo de dos selecciones de este nivel. Sobre todo porque era jueves, se podría haber jugado mañana, imagino. Pero eso sería otro punto más. Cuando el partido no se puede jugar, no se puede jugar".