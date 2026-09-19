Desde la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) advirtieron la crisis del sector y alertaron: "No corran la carrera contra el banco porque la van a perder".

"No podemos pagar": empresarios en alerta por el alto endeudamiento y el riesgo de cierre de pymes en Santa Fe

La situación de las pymes atraviesa un momento crítico y desde la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) advierten por el riesgo de cierre de más empresas ante la caída del consumo, el endeudamiento y el aumento de los costos.

Mario Galizzi, referente de Apyme, sostuvo en diálogo con La Mañana de UNO 106.3 que el escenario actual obliga a las empresas a buscar mecanismos para sostenerse y evitar el cierre. "A lo que yo estoy planteando es comprar tiempo y no cerrar la empresa, porque una vez que cerraste la empresa, no la abrís nunca más", afirmó.

En ese sentido, cuestionó la posibilidad de que las pequeñas empresas puedan afrontar sus compromisos financieros en las condiciones actuales.

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"No corran la carrera contra el banco ni contra el porque la van a perder", sostuvo Galizzi, quien planteó que APYME está recurriendo a herramientas judiciales frente al endeudamiento de las empresas.

"La estrategia de las pequeñas empresas, digo, en el plano judicial, bueno, hay que ir en lo que es la empresa por el concurso, en manera global de conjunto concurso de acreedores que nosotros ya lo estamos llevando adelante", explicó.

Galizzi también mencionó la posibilidad de recurrir a concursos, quiebras y recursos de amparo, además de cuestionar determinados costos y cobros del sistema financiero.

"Hay que sentarse a discutir con el sistema financiero porque hay muchísimos cobros que nos hace que son totalmente incorrectos", afirmó.

El costo de la energía, en el centro de la preocupación

Uno de los principales puntos señalados por el dirigente fue el aumento del costo de la electricidad para las empresas.

"En una empresa más o menos mediana, que tiene varios empleados, la luz significaba el 6% de su masa salarial. Hoy significa el 56%", sostuvo.

Y agregó: "Y en una empresa del plástico de 100 empleados, que lo tenemos estudiado, que significaba el 8% y significa el 62%".

Para Galizzi, el problema no se resuelve solamente mediante planes de pago: "Si el plan que yo vi hasta ahora es un plan en cuota, no nos sirve", afirmó al referirse a las medidas anunciadas para aliviar el costo del servicio eléctrico.

"Vos tenés que hacer una medida de shock, porque si no es como yo te digo, 'Che, mirá, Mario, no podés pagar, pagámelo en tres pagos o en seis pagos'. Bueno, la primer cuota voy a pagar en tres pagos y dentro de un mes pagar en tres pagos porque yo no puedo pagar la luz", sostuvo.

Ante este escenario, reclamó una declaración de emergencia económica y una convocatoria amplia para discutir la situación de las empresas.

"Lo que tenés que plantear es la emergencia económica. Y la emergencia económica es institucional. Por eso yo vengo pidiéndole a todos que tienen que convocar a todas las instituciones", afirmó.

Caída del consumo y endeudamiento

Galizzi vinculó la situación de las pymes con la pérdida de poder adquisitivo y el endeudamiento de las familias.

"La gente se endeudó para comer, se endeudó para vivir y las pymes se endeudaron por eso", sostuvo.

Según su planteo, la caída del consumo repercute directamente sobre comercios e industrias.

"Al haber un desplome de la venta, la familia no poder consumir, a vos el comercio se te empieza a cerrar, que es lo que empieza a ver, empezamos a ver locales vacíos y la industria te empieza a cerrar", afirmó.

En ese contexto, también cuestionó el impacto de la apertura de importaciones sobre la actividad productiva.

"De proyectarte este modelo y este nivel de endeudamiento, este crecimiento de la caída de consumo, vos tenés que estar pensando y la apertura brutal de importaciones que a vos te está sobrando por lo menos un 30% de la cadena comercial y un 40% de la industria", sostuvo.

La advertencia se da en un contexto en el que un relevamiento de APYME registró la baja de 2.997 empresas pyme en Santa Fe entre diciembre de 2023 y abril de 2026, mientras que también informó un incremento de los concursos preventivos y las quiebras.

"No es el 2003"

Galizzi comparó la situación actual con la crisis de comienzos de siglo y sostuvo que existe una diferencia en cuanto a la capacidad institucional para abordar el endeudamiento.

"En el 2003 se hizo un desendeudamiento global de la economía. Se aplicó la inembargabilidad de la vivienda única, se refinanciaron los pasivos de la DGI a 10 años. Se planteó un tope de las tasas de interés, se refinanciaron los pasivos financieros, hizo un blanqueo en el Veraz para que la gente pudiera volver a funcionar", recordó.

Y planteó: "Como eso no se está dando en la Argentina, no hay ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo logran plantear una verdadera política de desendeudamiento".

Para Galizzi, el principal objetivo debe ser evitar que las empresas lleguen al cierre: "Yo estoy planteando comprar tiempo y no cerrar la empresa", reiteró.

Y completó: "Una vez que el trabajador perdió el trabajo con la tasa de desempleo que tengo, es muy difícil que vuelva a hacer un empleado en blanco".

El escenario de reducción del número de empleadores también fue registrado en Santa Fe: según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo analizados en un informe provincial, la cantidad de empleadores registrados pasó de 50.729 en diciembre de 2023 a 47.609 en mayo de 2026.