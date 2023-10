Scaloni: "Esta Selección tiene ganas de seguir compitiendo y de ganar"

"La cancha no estaba muy bien para hacer nuestra tenencia, a lo mejor tendríamos que haberla tenido más adelante para no tener esas dos o tres pérdidas en las que ellos nos complicaron", analizó Scaloni sobre el desarrollo del encuentro.

No obstante, señaló: "El equipo tiene ganas de seguir compitiendo, de no dormirse y de ganar. Eso es lo mejor. El que está afuera tiene ganas de jugar, aporta, eso es importante y más en una selección. Gratifica verlos así, sobre todo que han entendido el mensaje. El fútbol sigue y la vida sigue, hay que seguir compitiendo".

Consultado por el presente de Perú, el técnico argentino consideró: "Para mí es un buen equipo que no está teniendo suerte, con Brasil hizo un buen partido que podría haber terminado en empate. Jugadores tiene y cuando recupere a otros dará que hablar. Es un seleccionado que nunca baja los brazos, que está en una situación incómoda pero sabrá salir".

Respecto a la próxima doble fecha de Eliminatorias, en la que Argentina se medirá con Uruguay y Brasil en noviembre, Scaloni manifestó: "Lo afrontaremos de la misma manera que afrontamos todo, con sus matices. Serán dos partidos difíciles pero mantendremos nuestra forma de jugar".

En cuanto Messi y el receso de las competencias oficiales debido a que el Inter Miami no se clasificó a los Playoff de la Major League Soccer de Estados Unidos, el entrenador de la Selección fue contundente: "A nosotros no nos va a afectar el inicio de la temporada porque después de noviembre volveremos a jugar en marzo. Imagino que hará su pretemporada con su equipo, que empezará la MLS, pero no es algo que nos preocupe".

"Ya se vio hoy, sin tener muchos minutos como se decía... Lo más importante es que esté sano, después los minutos los va a administrando él solo. Hoy jugó como si no hubiera tenido parate. Es verdad que el equipo lo entiende desde hace rato, juega de una manera que a él lo beneficia, con la que se siente cómodo. Él disfruta dentro de la cancha", cerró.