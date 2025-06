Scaloni, a los nenes sancionados en Newell's: "Sacate la foto con la camiseta y el jugador que sea"

Y siguió: "A mi edad también me hubiera encantado, no existían las redes sociales ni todo esto, pero tampoco tenía tanta llegada a esos jugadores. Pero si hubiera tenido, me hubiera sacado una foto sin importar la camiseta que lleva".

Niños de NOB con Malcorra.jpg

El mensaje claro de Scaloni

"Creo que es importante dar el mensaje de que a estos nenes les tenemos que dar el ejemplo de decirles: “Sacate la foto con la camiseta de quien sea, con el jugador que sea”. Es el ejemplo que todos queremos dar si queremos erradicar todo lo que está pasando, toda la violencia, la locura que se está viviendo, tenemos que hacer todo lo contrario", afirmó con suma claridad.

Scaloni habla de la foto de los chicos.mp4

Y concluyó: "Decirle sacate la foto y si tu ilusión es jugar alguna vez en primera, da igual con quién. Y sobre todo porque el futbolista, Malcorra en este caso, accedió de una manera muy buena y espero que sirva de experiencia para que alguna vez que vuelva a suceder lo de la foto, sacarse con quien sea. Ese es el mensaje".

El regreso de Di María a Central

En tanto, sobre el regreso de Di María a Central, Scaloni expresó: “Es una alegría que vuelva al fútbol argentino, sobre todo porque es el ídolo de muchísima gente. No sólo de Rosario Central, creo que para la gente del fútbol tener a un jugador de ese calibre en sus canchas va a ser algo espectacular. Contento porque no sólo le hace bien al fútbol argentino, sino también a él, a su corazón, al alma”.

Por la claridad de sus conceptos, Scaloni es un verdadero campeón del mundo.

Qué paso con los nenes sancionados en Newell's

Seis chicos de Newell's que juegan en la Escuela Malvinas Argentinas se tomaron un foto con Ignacio Malcorra, jugador de Central. La difusión de esa imagen generó una discusión interna que derivó en una "medida ejemplificadora" de parte de la entidad del Parque. La decisión: tres meses de inactividad y la quita de la beca que tenían los nenes de 9 años.

"Se les quitó la beca, pero todo fue consensuado con los padres que estuvieron de acuerdo con la medida", confirmó a La Capital el coordinador del predio, Carlos Panciroli.

La foto que circula en redes sociales fue tomada hace un par de meses en Funes. Fue cuando Newell's se enfrentó con Defensores, donde juega el hijo de Malcorra. Los chicos en cuestión al ver a un jugador profesional se sacaron una foto sin pensar en lo que se iba a venir, aunque desde la Lepra insistieron en que la responsabilidad pasa por "los padres".

"Esa foto generó muchas cosas y más aún en el momento en que vivimos, por eso se tomó una medida con el fin de preservar la vida cotidiana en la entidad. A lo mejor nos equivocamos, pero con los doce padres y madres se acordó en una reunión esta medida y todos estuvieron de acuerdo", explicó el exarquero en diálogo con este diario sobre una determinación que al menos despertó una discusión sobre los límites en esta puja donde siempre se saca a relucir una frase: "Somos rivales, no enemigos".

"Los chicos son las víctimas porque la foto la generaron los padres. Esto que se decidió es un correctivo interno para que no se repitan estos errores de subir fotos. Cada uno puede hacer lo que quiera, pero no con la ropa de Newell's. Hay que respetar el escudo, la camiseta y por eso debíamos sentar un precedente", argumentó Panciroli sobre el correctivo aplicado "con aceptación de los padres", insistió.