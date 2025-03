Scaloni: "Ojalá que la gente disfrute de este presente ya que no se sabe cuánto va a durar"

A pesar de la contundente victoria sobre Brasil, Scaloni se mostró cauteloso al hablar del Mundial 2026. "No me detengo a pensar en nada. Tampoco estoy pensando en el Mundial. Falta un montón y pueden pasar muchas cosas", aseguró. El técnico, conocido por su serenidad, recordó que el fútbol es impredecible y puede cambiar rápidamente: "El fútbol es traicionero, mentiroso y engañoso, y te podés quedar afuera por cualquier cosa. Pero jugando así, las cosas duelen menos".

La importancia de los jugadores y el enfoque en el presente

Scaloni fue enfático al destacar que el éxito de la selección argentina es un reflejo del esfuerzo colectivo. "Lo primero que hice es llamar a mis viejos y a mis hijos. Mañana me voy a Pujato y después a España, que es lo que hago siempre", comentó sobre su celebración tras el partido. En cuanto a su rol como entrenador, aseguró: "El papel primario es de los jugadores. Es fácil decir que es gracias a mí, pero les estamos eternamente agradecidos a ellos".

A pesar de la alegría por el resultado, Scaloni subrayó que "hay que jugar, competir" y que no hay que caer en la complacencia. "No sé qué significa tener techo. Hay que seguir jugando de esta manera, demostrando que todos quieren estar. Ojalá que la gente disfrute este presente porque no se sabe cuándo va a durar", reflexionó.

El estilo de juego y la clave del éxito

El técnico argentino se mostró satisfecho con el desempeño del equipo y destacó la importancia de la dinámica de juego. "La clave es jugar como equipo, dinámico, de mucho toque, sin posiciones fijas en muchos momentos del partido", explicó Scaloni. El rápido gol de Lautaro Martínez fue clave para el control del encuentro, lo que permitió a la selección argentina ocupar bien los espacios y neutralizar las intenciones de Brasil.

Un técnico consciente del entorno

Scaloni también hizo referencia a algunas situaciones particulares, como las declaraciones previas de Raphinha, jugador de Brasil. "Lo disculpo a Raphinha porque no lo hizo a propósito. El defiende a su selección y estoy seguro que no quiso herir a nadie", dijo con respecto a las tensiones previas al partido. A pesar de estas situaciones, el entrenador argentino dejó claro que su equipo no se dejó influir y jugó su propio partido.

El futuro y el recambio generacional

En cuanto al futuro de la selección, Scaloni habló sobre algunos jugadores que podrían formar parte del recambio generacional. "Giuliano es impresionante lo que ha crecido", dijo sobre el joven futbolista argentino que brilla en el Atlético de Madrid. Y respecto a Lionel Messi, el técnico prefirió no presionar: "Hay que dejarlo tranquilo a Lionel. Él va a decidir, falta mucho, no hay que volverlo loco".

Scaloni también destacó el proceso de recambio en la selección, aunque dejó en claro que este se hará "cuando se tenga que dar". "El recambio se hará, pero si los que están no te dejan, como Otamendi... Se hará cuando se tenga que dar", indicó, reconociendo que la competencia interna dentro del plantel es fuerte.

Una selección que sigue soñando

Con una clasificación al Mundial ya en el bolsillo, Scaloni y la selección argentina siguen con los pies sobre la tierra, conscientes de que el camino hacia la Copa del Mundo 2026 es largo y lleno de desafíos. El entrenador, con su calma característica, subrayó la importancia de continuar trabajando y no perder de vista los objetivos. "Lo importante es ver que se juntan, que jueguen a un toque, que conduzcan. Yo lo tengo claro. Sin materia prima es imposible", concluyó.

Argentina sigue adelante con su proceso y, bajo la dirección de Scaloni, se muestra como una selección madura, capaz de enfrentar cualquier desafío con humildad y compromiso.