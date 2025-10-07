Uno Santa Fe | Ovación | Selección Argentina

Scaloni, sin vueltas en la Selección Argentina: "La idea es no arriesgar a ninguno"

En el retorno al trabajo de la Selección Argentina para los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico, Lionel Scaloni dijo se cuidará el físico de los jugadores

7 de octubre 2025 · 19:34hs
En el retorno a los entrenamientos de la Selección Argentina pensando en los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico en Estados Unidos, el entrenador Lionel Scaloni aseguró que tomará con prudencia el estado físico de cada jugador, incluyendo a Lionel Messi.

El adiestrador no evitó dar precisiones sobre cómo tomará la determinación de quién será titular y quién no, fundamentalmente sobre el caso de Lionel Messi. "Vamos a hablar con él y con todos. La idea no es arriesgar a ninguno. Son amistosos y la Selección es importante, pero quien tenga un mínimo problema, en el caso del Huevo (Marcos Acuña) también, no vamos arriesgar a ninguno, pero si están en condiciones, seguramente sí", lanzó.

Según adelantó el DT, en los dos encuentros por fecha FIFA se podrá ver a jugadores que habitualmente no son titulares, con el objetivo de probarlos de cara al Mundial. "Vamos a intentar ver gente que hemos traído para ver como están. Se pueden subir al barco, como siempre decimos y la idea es esa, aprovechar estos partidos para verlos. Más allá de que tenemos una base, creo que son partidos lindos para poder disfrutar de estos chicos", aseguró.

En ese aspecto, Scaloni confirmó que tiene una lista en mente, pero que todavía está sujeta a cambios y en revisión constante. "Mas allá de que tenemos la base, nunca se sabe lo que puede pasar", advirtió. Allí, el de Pujato recurrió a lo que pasó en la previa del Mundial de 2022. "Tenemos la experiencia del anterior Mundial, que se nos cayeron jugadores a último momento".

Finalmente, el adiestrador del conjunto nacional deseó que el cupo vuelva a ser de 26, debido a que el margen para la selección final es ínfimo. "Las listas pueden ser de 23, ojalá sea de 26 como parece que va a ser, pero los casilleros son pocos. Estamos abiertos a lo que sea. Como han venido chicos nuevos ahora, seguirán viniendo si lo vemos oportuno", cerró.

La palabra de Scaloni en la Selección Argentina

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1975594466166591514&partner=&hide_thread=false

Selección Argentina Lionel Scaloni Venezuela
