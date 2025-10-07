Uno Santa Fe | Unión | Unión

Qué le pasó a Diego Armando Díaz y qué decisión tomó Unión

Diego Armanado Díaz se desmayó tras recibir un golpe, fue internado y quedó desafectado del viaje de Unión a Santiago del Estero. Cómo se encuentra el DAD.

7 de octubre 2025 · 10:07hs
Qué le pasó a Diego Armando Díaz y qué decisión tomó Unión

Un episodio alarmante sacudió al plantel de Unión durante la práctica del sábado, tras la derrota ante Aldosivi y en la previa al viaje para enfrentar a Central Córdoba. Diego Armando Díaz, delantero que venía sumando minutos como suplente, sufrió una descompensación y desmayo tras recibir un pelotazo en los testículos durante un entrenamiento en Casassol.

El jugador fue internado preventivamente en un nosocomio de la ciudad, donde se realizaron estudios iniciales que no detectaron complicaciones graves ni explicaron la causa exacta de la descompensación. Tras permanecer en observación durante la noche, Díaz recibió el alta médica, pero seguirá siendo objeto de controles médicos adicionales para descartar secuelas o inconvenientes mayores.

Decisión del club y cuidados médicos

El departamento médico y el cuerpo técnico resolvieron desafectar al jugador del viaje a Santiago del Estero, priorizando su salud antes de cualquier participación. Este lunes, Díaz se entrenó con sus compañeros en Casasol, aunque bajo estrictos cuidados, mientras se aguardan resultados de estudios complementarios que determinen su estado físico y la causa del desmayo.

Su rol en la temporada

Más allá del susto, la situación permite repasar su desempeño reciente:

  • En la Copa Sudamericana 2025, Díaz jugó cinco encuentros, siempre ingresando desde el banco, y convirtió un gol.

  • En la Copa Argentina, participó en un partido como suplente.

  • En el Torneo Apertura, completó seis apariciones desde el banco, con un tanto convertido.

  • En el Clausura, acumula cinco ingresos en los segundos tiempos, aunque sin goles hasta ahora.

Este panorama refleja su rol como opción de recambio ofensivo, aportando frescura y movilidad en los tramos finales de los partidos. La situación médica actual abre un interrogante sobre su continuidad inmediata, y el cuerpo técnico seguirá de cerca su evolución antes de considerarlo para futuros compromisos.

