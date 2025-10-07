Uno Santa Fe | Santa Fe | proyecto

Presentaron el primer proyecto formal para la Carta Orgánica de Santa Fe: "Una Constitución en miniatura para la ciudad"

La iniciativa, presentada ante el Concejo bajo régimen de iniciativa popular, busca que la ciudad ejerza su plena autonomía y organice sus propias reglas de gobierno a través de una Convención Estatuyente.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

7 de octubre 2025 · 19:41hs
Presentaron el primer proyecto formal para la Carta Orgánica de Santa Fe por iniciativa popular

Santa Fe ciudad

Presentaron el primer proyecto formal para la Carta Orgánica de Santa Fe por iniciativa popular
Presentaron el primer proyecto formal para la Carta Orgánica de Santa Fe por iniciativa popular

Presentaron el primer proyecto formal para la Carta Orgánica de Santa Fe por iniciativa popular

El abogado y vecino de Santa Fe, Mariano Manuel Bär, presentó ante el Concejo Municipal el primer proyecto formal para poner en marcha la elaboración de la Carta Orgánica Municipal, cumpliendo así con lo establecido en la nueva Constitución Provincial, que entró en vigencia el pasado 11 de septiembre.

La iniciativa fue ingresada bajo el régimen de iniciativa popular y tiene como objetivo central que la Municipalidad de Santa Fe ejerza su autonomía plena –política, administrativa, económica, financiera e institucional– a través del dictado de su propio “Estatuto Constitutivo”.

LEER MÁS: Santa Fe juró lealtad a la nueva Constitución y puso en marcha el camino hacia la Carta Orgánica Municipal

“El objetivo es que Santa Fe empiece a ejercer plenamente su autonomía, organizando sus propias reglas de gobierno y funcionamiento sin injerencias externas”, explicó Bär, autor del proyecto.

El proceso constituyente para la ciudad de Santa Fe: convencionales y plazos

El proyecto propone un proceso de redacción que recaerá en una Convención Estatuyente Municipal, la cual estaría integrada por 25 convencionales elegidos por voto directo de los vecinos durante las elecciones municipales de 2027.

Bär destacó que este cuerpo de 25 miembros buscará una mayor representatividad que el actual Concejo Municipal –que cuenta con 17–, con el fin de “garantizar la participación de las minorías y la pluralidad de voces”.

El proceso de redacción de la Carta Orgánica tendría un plazo máximo de 40 días, con una posible prórroga de 20, y sus integrantes trabajarían ad honorem.

LEER MÁS: Santa Fe inicia la redacción de su Carta Orgánica Municipal con un proceso participativo

Garantía de participación y marco institucional

Un punto clave del esquema propuesto es su carácter participativo. Se prevé que la Municipalidad y el Concejo convoquen a consultas populares, audiencias públicas y otros mecanismos que garanticen la opinión de la ciudadanía antes de la sanción final. Además, las autoridades podrán requerir asesoramiento técnico de universidades, institutos académicos y organizaciones del sector productivo.

Según Bär, la Carta Orgánica será una “especie de Constitución en miniatura para Santa Fe”, que definirá el marco institucional del municipio y sus relaciones con los poderes provincial y nacional.

“El municipio podrá fijar sus pautas de funcionamiento, su régimen de control, sus políticas locales en educación, salud, ambiente y fomento de la participación vecinal, pero siempre dentro de los límites que marca la Constitución Provincial”, aclaró.

Sobre la posibilidad de que el municipio asuma nuevas funciones en materia de seguridad, Bär fue enfático: “No puede crearse una policía local, porque esa competencia sigue siendo provincial. Sin embargo, sí puede establecer líneas de acción que contribuyan a la política de seguridad pública desde el ámbito municipal”.

IniciativaAutonomiaMarianoBar (3)

proyecto carta orgánica Constitución Santa Fe
Noticias relacionadas
poletti presento en la onu el proyecto de la costanera del salado: un frente urbano sostenible y habitable

Poletti presentó en la ONU el proyecto de la Costanera del Salado: "Un frente urbano sostenible y habitable"

ctera convoco a un paro nacional en defensa de la educacion publica para el 14 de octubre: que pasara con las clases en santa fe

Ctera convocó a un paro nacional en defensa de la educación pública para el 14 de octubre: qué pasará con las clases en Santa Fe

inedita ablacion de corazon en el hospital jose maria cullen: como fue el procedimiento de altisima complejidad

Inédita ablación de corazón en el hospital José María Cullen: cómo fue el procedimiento de altísima complejidad

Captura aérea del Paraná y el Salado en la ciudad de Santa Fe.

En la ciudad de Santa Fe hay más mujeres y más personas mayores: el cambio demográfico que llegó para quedarse

Lo último

¿Juega para Italia? El jugador que puede cambiar de país si no lo cita Scaloni

¿Juega para Italia? El jugador que puede cambiar de país si no lo cita Scaloni

Santa Fe: el 31,8 % de los hogares no tiene conexión a la red cloacal y en algunas zonas hasta el 43 % carece de Internet

Santa Fe: el 31,8 % de los hogares no tiene conexión a la red cloacal y en algunas zonas hasta el 43 % carece de Internet

El novedoso dato del ciclo Scaloni: ¿cuántos arqueros fueron convocados desde 2018?

El novedoso dato del ciclo Scaloni: ¿cuántos arqueros fueron convocados desde 2018?

Último Momento
¿Juega para Italia? El jugador que puede cambiar de país si no lo cita Scaloni

¿Juega para Italia? El jugador que puede cambiar de país si no lo cita Scaloni

Santa Fe: el 31,8 % de los hogares no tiene conexión a la red cloacal y en algunas zonas hasta el 43 % carece de Internet

Santa Fe: el 31,8 % de los hogares no tiene conexión a la red cloacal y en algunas zonas hasta el 43 % carece de Internet

El novedoso dato del ciclo Scaloni: ¿cuántos arqueros fueron convocados desde 2018?

El novedoso dato del ciclo Scaloni: ¿cuántos arqueros fueron convocados desde 2018?

Presentaron el primer proyecto formal para la Carta Orgánica de Santa Fe: Una Constitución en miniatura para la ciudad

Presentaron el primer proyecto formal para la Carta Orgánica de Santa Fe: "Una Constitución en miniatura para la ciudad"

Scaloni, sin vueltas en la Selección Argentina: La idea es no arriesgar a ninguno

Scaloni, sin vueltas en la Selección Argentina: "La idea es no arriesgar a ninguno"

Ovación
El sentido gesto del arquero de Colón que conmueve al país

El sentido gesto del arquero de Colón que conmueve al país

Unión ya tiene árbitro para visitar a Central Córdoba por la 12ª fecha del Clausura

Unión ya tiene árbitro para visitar a Central Córdoba por la 12ª fecha del Clausura

La reserva de Unión empató con Defensa y mantiene su lugar en zona de playoffs

La reserva de Unión empató con Defensa y mantiene su lugar en zona de playoffs

Unión, firme entre los mejores del Clausura: así quedarían los cruces de octavos de final

Unión, firme entre los mejores del Clausura: así quedarían los cruces de octavos de final

Qué le ocurrió realmente a Diego Armando Díaz y qué decisión tomó Unión

Qué le ocurrió realmente a Diego Armando Díaz y qué decisión tomó Unión

Policiales
Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario