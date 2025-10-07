Uno Santa Fe | Ovación | Italia

¿Juega para Italia? El jugador que puede cambiar de país si no lo cita Scaloni

El representante de Matías Soulé, Martín Guastadisegno, pidió el regreso del futbolista a la Selección Argentina y advirtió sobre la chance de que Italia avance

7 de octubre 2025 · 19:54hs
¿Juega para Italia? El jugador que puede cambiar de país si no lo cita Scaloni

El representante de Matías Soulé, Martín Guastadisegno, solicitó el regreso del futbolista a la Selección Argentina y advirtió sobre la posibilidad de que Italia avance con una convocatoria.

El jugador de Roma, con doble nacionalidad y sin minutos oficiales en la Selección dirigida por Lionel Scaloni, quedó excluido de la lista del entrenador para la próxima doble fecha FIFA ante Venezuela y Puerto Rico.

• LEER MÁS: Scaloni, sin vueltas en la Selección Argentina: "La idea es no arriesgar a ninguno"

Guastadisegno, agente del exjugador de Vélez, manifestó su desacuerdo con la decisión del cuerpo técnico: “Es el único de los jóvenes argentinos que todavía no disputó un minuto. Se está consolidando como líder en un equipo importante como la Roma y merece una oportunidad”, declaró.

¿La Selección Argentina puede perder a Soulé?

El representante también reconoció que el interés de la Federación Italiana continúa vigente: “Él es ítalo-argentino y no sé qué podría suceder si la situación con Argentina no se modifica. Hoy todo está abierto y legalmente tendría la posibilidad de ser convocado”, indicó.

Soulé, de 21 años, ya había expresado en el pasado su deseo de vestir la camiseta argentina, incluso cuando Luciano Spalletti, entonces seleccionador de Italia, intentó incorporarlo al plantel.

“Hablé con Spalletti y le dije que me sentía argentino. Estoy esperando a Argentina; nací allí y mi corazón siempre dice Argentina”, había afirmado Soulé en aquel entonces, pero la falta de minutos en Argentina podrían hacerle cambiar de parecer.

Según la normativa de la FIFA, un jugador queda vinculado de manera definitiva a una selección al disputar tres encuentros oficiales, sean de carácter mundial o continental. En caso de participar en un solo partido, deberá transcurrir un período de tres años antes de poder representar a otro país.

Italia Matías Soulé Selección Argentina
Noticias relacionadas
scaloni, sin vueltas en la seleccion argentina: la idea es no arriesgar a ninguno

Scaloni, sin vueltas en la Selección Argentina: "La idea es no arriesgar a ninguno"

colon disputa su primer amistoso rumbo a la liga argentina ante juventud unida

Colón disputa su primer amistoso rumbo a la Liga Argentina ante Juventud Unida

¿otamendi finalmente se pierde el debut de argentina en el mundial?

¿Otamendi finalmente se pierde el debut de Argentina en el Mundial?

mindlin y loma negra: ¿vuelve el club-empresa mas emblematico del interior?

Mindlin y Loma Negra: ¿vuelve el club-empresa más emblemático del interior?

Lo último

¿Juega para Italia? El jugador que puede cambiar de país si no lo cita Scaloni

¿Juega para Italia? El jugador que puede cambiar de país si no lo cita Scaloni

Santa Fe: el 31,8 % de los hogares no tiene conexión a la red cloacal y en algunas zonas hasta el 43 % carece de Internet

Santa Fe: el 31,8 % de los hogares no tiene conexión a la red cloacal y en algunas zonas hasta el 43 % carece de Internet

El novedoso dato del ciclo Scaloni: ¿cuántos arqueros fueron convocados desde 2018?

El novedoso dato del ciclo Scaloni: ¿cuántos arqueros fueron convocados desde 2018?

Último Momento
¿Juega para Italia? El jugador que puede cambiar de país si no lo cita Scaloni

¿Juega para Italia? El jugador que puede cambiar de país si no lo cita Scaloni

Santa Fe: el 31,8 % de los hogares no tiene conexión a la red cloacal y en algunas zonas hasta el 43 % carece de Internet

Santa Fe: el 31,8 % de los hogares no tiene conexión a la red cloacal y en algunas zonas hasta el 43 % carece de Internet

El novedoso dato del ciclo Scaloni: ¿cuántos arqueros fueron convocados desde 2018?

El novedoso dato del ciclo Scaloni: ¿cuántos arqueros fueron convocados desde 2018?

Presentaron el primer proyecto formal para la Carta Orgánica de Santa Fe: Una Constitución en miniatura para la ciudad

Presentaron el primer proyecto formal para la Carta Orgánica de Santa Fe: "Una Constitución en miniatura para la ciudad"

Scaloni, sin vueltas en la Selección Argentina: La idea es no arriesgar a ninguno

Scaloni, sin vueltas en la Selección Argentina: "La idea es no arriesgar a ninguno"

Ovación
El sentido gesto del arquero de Colón que conmueve al país

El sentido gesto del arquero de Colón que conmueve al país

Unión ya tiene árbitro para visitar a Central Córdoba por la 12ª fecha del Clausura

Unión ya tiene árbitro para visitar a Central Córdoba por la 12ª fecha del Clausura

La reserva de Unión empató con Defensa y mantiene su lugar en zona de playoffs

La reserva de Unión empató con Defensa y mantiene su lugar en zona de playoffs

Unión, firme entre los mejores del Clausura: así quedarían los cruces de octavos de final

Unión, firme entre los mejores del Clausura: así quedarían los cruces de octavos de final

Qué le ocurrió realmente a Diego Armando Díaz y qué decisión tomó Unión

Qué le ocurrió realmente a Diego Armando Díaz y qué decisión tomó Unión

Policiales
Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario