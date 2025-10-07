Unión ya tiene árbitro para visitar a Central Córdoba por la 12ª fecha del Clausura

La Liga Profesional dio a conocer las designaciones de árbitros para la fecha 12 del Clausura, donde Unión tendrá una exigente prueba ante Central Córdoba

Este martes por la tarde, la Liga Profesional dio a conoces las designaciones arbitrajes para la 12ª fecha del Clausura , en la que Unión tendrá una parada brava en Santiago del Estero ante Central Córdoba , en busca de la recuperación para seguir en el lote de arriba.

Se confirmó que Andrés Gariano se presentará el viernes, en el estadio Alfredo Terrera, desde las 16.45, junto a sus colaboradores José Castelli y Javier Mihura. El cuarto será Federico Guaymas. El VAR estará a cargo de Gastón Monsón Brizuela y, el AVAR, de Nelson Sosa.

¿Cómo le fue a Unión con el arbitraje de Gariano?

Controló al Tate ocho veces: ganó dos, empató dos y perdió cuatro. La última vez que lo dirigió fue el 29 de agosto pasado, en la igualdad 0-0 en Mendoza ante River por Copa Argentina. El Millonario luego se impuso en los penales 4-3.

Andrés Gariano.jpg Andrés Gariano estará en Central Córdoba-Unión.

Fecha 12

Viernes 10 de octubre

14.30 San Lorenzo – San Martín (SJ) (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Julián Jerez

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Javier Uziga

16.15 Defensa y Justicia – Argentinos (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Juan Pafundi

Árbitro asistente 1: Juan Manuel González

Árbitro asistente 2: Marcelo Errante

Cuarto árbitro: Alejandro Porticella

VAR: Franco Acita

AVAR: Gonzalo Pereira

16.45 Central Córdoba – Unión (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Javier Mihura

Cuarto árbitro: Federico Guaymas

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Nelson Sosa

18.30 Newell’s – Tigre (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Carlos Córdoba

VAR: Luis Lobo Medina

AVAR: Mariano Ascenzi

Sábado 11 de octubre

14.30 Barracas Central – Boca (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Nicolás Lamolina

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Lucas Cavallero

16.45 Gimnasia – Talleres (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Sebastian Martinez

Árbitro asistente 1: Hugo Paez

Árbitro asistente 2: Mario Bardina

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Ariel Penel

AVAR: Diego Romero

19.00 Banfield – Racing (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo

Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

VAR: José Carreras

AVAR: Diego Verlotta

21.15 Belgrano – Estudiantes (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Bryan Ferreyra

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Diego Martin

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez

VAR: Germán Delfino

AVAR: Sebastian Habib

22.15 Vélez – Rosario Central (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Manuel Sánchez

Domingo 12 de octubre

14.30 Aldosivi – Huracán (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero

Cuarto árbitro: Nelson Sosa

VAR: Felipe Viola

AVAR: Jorge Broggi

16.45 Ind. Rivadavia Mza. – Godoy Cruz (Interzonal) -ESPN Premium-

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Julio Barraza

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Mauro Ramos Errasti

16.45 Instituto – Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Francisco Acosta

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Joaquín Gil

19.15 River – Sarmiento (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Leandro Rey Hilfer

AVAR: Maximiliano Macheroni

21.15 Independiente – Lanús (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Juan Mamani

Lunes 13 de octubre

18.30 Platense – Deportivo Riestra (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Jorge Baliño

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari

Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni

VAR: Javier Delbarba

AVAR: Juan Pablo Loustau