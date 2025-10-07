Unión ya tiene árbitro para visitar a Central Córdoba por la 12ª fecha del Clausura

Uno Santa Fe | Unión | Unión

La Liga Profesional dio a conocer las designaciones de árbitros para la fecha 12 del Clausura, donde Unión tendrá una exigente prueba ante Central Córdoba

7 de octubre 2025 · 18:00hs
Este martes por la tarde, la Liga Profesional dio a conoces las designaciones arbitrajes para la 12ª fecha del Clausura, en la que Unión tendrá una parada brava en Santiago del Estero ante Central Córdoba, en busca de la recuperación para seguir en el lote de arriba.

Se confirmó que Andrés Gariano se presentará el viernes, en el estadio Alfredo Terrera, desde las 16.45, junto a sus colaboradores José Castelli y Javier Mihura. El cuarto será Federico Guaymas. El VAR estará a cargo de Gastón Monsón Brizuela y, el AVAR, de Nelson Sosa.

¿Cómo le fue a Unión con el arbitraje de Gariano?

Controló al Tate ocho veces: ganó dos, empató dos y perdió cuatro. La última vez que lo dirigió fue el 29 de agosto pasado, en la igualdad 0-0 en Mendoza ante River por Copa Argentina. El Millonario luego se impuso en los penales 4-3.

Andrés Gariano estará en Central Córdoba-Unión.

Fecha 12

Viernes 10 de octubre

14.30 San Lorenzo – San Martín (SJ) (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Julián Jerez

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Javier Uziga

16.15 Defensa y Justicia – Argentinos (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Juan Pafundi

Árbitro asistente 1: Juan Manuel González

Árbitro asistente 2: Marcelo Errante

Cuarto árbitro: Alejandro Porticella

VAR: Franco Acita

AVAR: Gonzalo Pereira

16.45 Central Córdoba – Unión (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Javier Mihura

Cuarto árbitro: Federico Guaymas

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Nelson Sosa

18.30 Newell’s – Tigre (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Carlos Córdoba

VAR: Luis Lobo Medina

AVAR: Mariano Ascenzi

Sábado 11 de octubre

14.30 Barracas Central – Boca (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Nicolás Lamolina

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Lucas Cavallero

16.45 Gimnasia – Talleres (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Sebastian Martinez

Árbitro asistente 1: Hugo Paez

Árbitro asistente 2: Mario Bardina

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Ariel Penel

AVAR: Diego Romero

19.00 Banfield – Racing (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo

Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

VAR: José Carreras

AVAR: Diego Verlotta

21.15 Belgrano – Estudiantes (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Bryan Ferreyra

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Diego Martin

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez

VAR: Germán Delfino

AVAR: Sebastian Habib

22.15 Vélez – Rosario Central (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Manuel Sánchez

Domingo 12 de octubre

14.30 Aldosivi – Huracán (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero

Cuarto árbitro: Nelson Sosa

VAR: Felipe Viola

AVAR: Jorge Broggi

16.45 Ind. Rivadavia Mza. – Godoy Cruz (Interzonal) -ESPN Premium-

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Julio Barraza

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Mauro Ramos Errasti

16.45 Instituto – Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Francisco Acosta

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Joaquín Gil

19.15 River – Sarmiento (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Leandro Rey Hilfer

AVAR: Maximiliano Macheroni

21.15 Independiente – Lanús (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Juan Mamani

Lunes 13 de octubre

18.30 Platense – Deportivo Riestra (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Jorge Baliño

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari

Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni

VAR: Javier Delbarba

AVAR: Juan Pablo Loustau

