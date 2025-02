Sciacqua, por UNO 106.3: "Enfrentar a Colón siempre es especial para mí"

El DT de Mitre, Mario Sciacqua, confirmó que no pidieron cambiar el horario del partido ante Colón y que no espera juego de "palo por palo"

En la previa, el DT Mario Sciacqua, habló en el programa La Segunda de Porta por UNO 106.3, donde reconoció que no pidieron correr el horario, pese al pronóstico de alta temperatura: "No lo sé. El presidente es el encargado de esos temas y no le vi en estos días. Vive en Tucumán y vino solo el lunes. Este viernes tenía que venir y me llamó que no podía. Solo charlamos de la condición física de algunos jugadores y de cómo está la moral después de perder los dos partidos. Así que nos tiene más preocupado eso que el horario del partido".

Respecto al encuentro, el conductor expresó: "Mi forma de trabajar es cerrar la puerta después de cada partido, haciendo una evaluación y autocrítica, a partir de ahí en planificar el partido. Ahora el de Colón. Así con cada rival, mirando cómo intentar presionarlo e incomodarlo. Sobe todo, si Colón pondrá dos puntas y tres en el fondo. Pero esto es fútbol y capaz Pata (Pereyra) no quiere presionar y nos da la pelota. Será su primer partido de visitante de ellos, por lo que es complicado pensar lo que hará. Pero por la jerarquía que tiene, pienso que vendrá a ser protagonista. No creo que sea de palo por palo, pero sí de intensidad y con mucho mediocampo. Puede salir un partido atractivo".

image.png El técnico de Mitre palpitó el partido ante Colón.

También, contó que recupera una pieza clave: "Santiago Rosales entrenó casi normal y esperemos contar con él. Tendremos si Dios quiere a todos a disposición, algo que no pudimos en las primeras dos fechas. Tendré todo listo para este partido. Muy expectante".

Un partido especial para Mario Sciacqua ante Colón

"Se me hace complicado enfrentarlo, porque me cuesta ser objetivo. Tengo muchas cosas positivas. El fin de semana enfrentaré a varios chicos que tuve y otros que conozco. El fútbol tiene estas cosas, pero Colón es especial para mí. Con el paso del tiempo pongo lo positivo por delante de lo negativo", finalizó.

