Guillermo Ortiz: "El que vino a Colón sabe que el único objetivo es ascender"

Una de grandes apuestas para el nuevo Colón fue la vuelta de Guillermo Ortiz , que tuvo continuidad durante el 2024 en Chile. No fue fácil la negociación, ya que tenía contrato en Godoy Cruz y además, otros sondeos de Primera, pero la charla con Iván Moreno y Fabianesi torció la balanza.

De cajón se sabía que llegaba para ser titular y ya se nota su voz de mando. En charla con la Central Deportiva 101.7, contó cómo es el inicio: "En los primeros dos partidos demostramos algo de lo que veníamos entrenando y de lo que pretende el entrenador, pero no se nos habían dado los resultados. Ante Chicago con menos volumen de juego, pero con efectividad, conseguimos el resultado que estábamos esperando".

"En lo personal me siento muy bien. Si bien se estiró la negociación, había intereses de muchos lados. Equipos de Primera que hacían fuerza, pero creo que Colón pudo revertir la situación. Además, las ganas mías de volver también destrabaron todo. Es muy buena la gestión desde lo dirigencial. En el ambiente del fútbol sabemos que no es fácil tratar con el presidente de Godoy Cruz. Cuando volvió la comunicación con la dirigencia de Colón se hizo todo más fácil e hizo el esfuerzo para que vuelva", agregó el zaguero.

Ortiz, mentalizado en un objetivo en Colón

Respecto a lo que se busca, el rosarino fue contundente: "Sabemos la situación en la que estamos. Tiene que ser un plus para dejar todo este año y conseguir el ascenso".

También, hizo referencia a la defensa que viene formando con Brian Negro y Nicolás Thaller: "Yo siendo más grande, trato de bajar una línea de cómo se juegan los partidos (en relación al último contra Nueva Chicago). Ellos están en Colón por algo y mi tarea es saber expresar cómo se tiene que jugar, más de local, cuando la gente tiene esas ganas que hace entregar más que un buen fútbol".

Guillermo Ortiz.jpg Guillermo Ortiz, la voz de mando en Colón. UNO Santa Fe | José Busiemi

Mientras que también resaltó el crecimiento: "Creo que lo estamos haciendo bien, que es nuestra base. Sosteniendo eso, los chicos que están cerca mío se van a quedar tranquilos de que van a dar todo. Partiendo de que uno tiene que dejar todo y eso no es negociable. El torneo es muy físico, quedó demostrado en estos primeros partidos y tiene que ser nuestra base".

¿Por qué Ortiz volvió a Colón

"Desde el 15 de diciembre que me llamó el Pata (Ariel Peretra) me dijo lo que pretendía de mí y lo que estaba buscando. Tener esa tranquilidad con la pelota, porque los buenos jugadores que tenemos adelante necesitan que le llegue bien. Un jugador en un mercado de pases trata de tomar la mejor decisión. Cuando elige con tranquilidad y este es un club en el que estuve bien y eso es importante. Es gestión, el contacto siempre estuvo. Siempre me dijeron «nosotros te estamos esperando, vamos a hacer el esfuerzo por vos»”, narró Ortiz.

Pero no quedó ahí: "Uno como jugador y persona, que lo estén esperando, te obliga a devolver cada fin de semana la confianza. La gente que me trajo y apostó también se siente identificada. La verdad que no esperaba volver tan pronto al fútbol argentino. Es muy distinto a cualquiera de Sudamérica. A veces cuando nos cruzamos con otros argentinos en el extranjero nos miramos cómplices y nos preguntamos «qué hacemos acá»”.

Colón visitará a Mitre con altas temperaturas

Uno de los temas de la previa del encuentro ante Mitre en Santiago del Estero es el pronóstico, que indica que habrá 41 grados al momento del encuentro. Pero el defensor insistió con lo que dijo en la pasada atención a la prensa: "A cualquiera que le preguntás saben que van a pasar estas cosas. Lo de la temperatura es un detalle menor. Ellos tendrán su ventaja porque están acostumbrados y nosotros acá tenemos ventaja con la gente, la humedad y los mosquitos. Sería una lástima detenernos en la temperatura. Obviamente nos va a costar. No hay que olvidar que estamos entrenados y preparados".

En otro tramo, Guillermo Ortiz enfatizó la necesidad de ser protagonista en cada cancha: "Ojalá que así salgan a jugar todos los equipos, que salgan sin temor a perder. Sabemos que no es fácil. No sabemos con qué nos vamos a encontrar, pero vamos bien preparados. Cada punto que podamos conseguir a final de torneo lo vamos agradecer".

"El que fue contratado en Colón, lo primero que se le pasa por la cabeza es ascender. Los mánagers, dirigentes contrataron jugadores para ascender. Cada jugador que vino sabe y tiene la necesidad de tenerlo muy presente: es ascender, de competir hasta lo máximo", finalizó.