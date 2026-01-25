Se afinaron los trabajos de los lancheros en la Maratón Santa Fe-Coronda

El Comité Organizador de la 48° Maratón Santa Fe-Coronda llevó a cabo la última reunión para coordinar las tareas con vistas a la competencia del 1° de febrero.

La función de los lancheros es clave, y por ello, el Comité Organizador mantuvo un encuentro final para pulir aquellos aspectos específicos de su función. Sin dudas que cumplen un rol fundamental en la competencia de aguas abiertas que se largará el próximo domingo 1° de febrero desde la costanera Este de Santa Fe.

Se realizó en la sede de la Asociación Maratón Acuática Río Coronda, se llevó a cabo el encuentro final entre el Comité Organizador de la Maratón y los lancheros con el objetivo de ultimar detalles logísticos de la 48.ª edición de la Maratón Santa Fe-Coronda Copa Santa Fe, competencia que se realizará el próximo 1° de febrero.

Uno de los puntos que se dialogaron fue sobre el recorrido que tendrá “la más linda del mundo” y las modificaciones previstas respecto a la edición anterior. El cambio más relevante de este año es que, con motivo de la construcción de la segunda traza del Puente Carretero, los nadadores no pasarán por el Vado y si deberán arribar corriente en contra el río Salado hasta las inmediaciones de Santo Tomé.

Asimismo, durante la reunión se trataron temas referidos a los traslados de las lanchas y los motores hacia la capital provincial. Cabe recordar que los lancheros quedan apostados en Santa Fe desde el día previo a la competencia. También se analizaron en detalle aspectos fundamentales relacionados con las condiciones del río y el esquema de acompañamiento y asistencia que tendrán los nadadores a lo largo de todo el recorrido.

Desde la AMARC y el Comité Organizador hicieron hincapié en la importancia del trabajo de los lancheros, quienes cumplen una función clave dentro de la Maratón Santa Fe-Coronda. Ellos son los responsables de llevar a los guías de los competidores, además de colaborar en la orientación de los nadadores durante el desarrollo de la prueba y aportar conocimientos de las aguas del río.

Trabajos en la costanera corondina para la Maratón Santa Fe-Coronda

En el marco de la semana de la 48.ª edición de la Maratón Acuática Internacional Santa Fe–Coronda , la Asociación Maratón Acuática Río Coronda (AMARC) , junto a los lancheros, llevó adelante una jornada de limpieza de las orillas del río, en colaboración con la Municipalidad de Coronda.

image Los lancheros y el Comité Organizador realizaron tareas de limpieza en la costanera de Coronda.

Desde la AMARC destacan estas instancias y el trabajo mancomunado orientado a mejorar el disfrute del público que acompaña a la maratón “la más linda del mundo”. Además, se ayudó con la organización de la tradicional nadada de la Pileta Villarreal con tareas de desmalezado y retiro de camalotes en orillas del río Coronda.

Se presenta la competencia en Coronda

El próximo lunes 26 de enero, a las 20, en el salón Oreste Mosconi de la Mutual Argentina de Socorros Mutuos de la ciudad de Coronda se realizará la presentación en la capital nacional de la frutilla de la tradicional competencia de aguas abiertas.

La Maratón Acuática Santa Fe – Coronda constituye uno de los acontecimientos deportivos más relevantes de la región, no solo por la exigencia deportiva que implica, sino también por su valor histórico, cultural y turístico. Año tras año, convoca a miles de personas a lo largo del recorrido y fortalece el vínculo entre el deporte, el río y las comunidades de las distintas localidades.

La edición 2026 contará con la participación de 18 nadadores y nadadoras, en ramas masculina y femenina, provenientes de Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, España, Francia e Italia, lo que reafirma el carácter internacional y el prestigio que distingue a esta prueba a nivel mundial.