Se cerró la primera rueda en la Súper Rugby Américas

En un partido que habrá dejado poco a ambos equipos, en el que tanto American Raptors como Selknam se preocuparon más por el rival que en su propio juego, terminó siendo triunfo del visitante al Infinity Park por 28-7. Si algo quedó del partido para los chilenos, con varios jugadores que dos años antes habían logrado su clasificación a Rugby World Cup 2023 en la misma cancha, fue el triunfo. No mucho más.

Fueron cuatro tries ante un rival que a los ocho minutos se quedó con un jugador menos por la temprana tarjeta roja al segunda línea Javon Camp-Villalovos ante un tackle alto y peligroso al wing Iñaki Delguy.

Rápidamente recuperado del golpe, el mismo Delguy voló al ingoal sobre la banda derecha, después de una buena corrida del tercera línea Clemente Saavedra para abrir el marcador, estirado a siete con una gran conversión de Nicolás Roger, luego elegido como la figura del partido más allá de haber estado en el campo de juego menos de un tiempo.

Una de las razones fue el gran try que apoyó a los 25 minutos, en el que en poco espacio, y pisando hacia ambos lados, se quitó de encima la marca para el segundo try, que también convirtió. El anfitrión tuvo la posibilidad de un try sobre el final de la primera etapa, pero un knock-on en el último metro dejó el marcador en 14-0 para Selknam.

La indisciplina de ambos equipos

Friccionado y a veces malintencionado – hubo cinco tarjetas amarillas – el segundo tiempo mostró poco rugby. A ocho minutos del descanso, el eficiente hooker Diego Escobar tomó un pase suelto cerca del ingoal para lanzarse al tercer try de su equipo.

Once minutos después, después de evitar un casi seguro try en su ingoal, Selknam consiguió su punto bonus al apoyar el ingresado centro Nicolás Saab en el otro ingoal después de un line de maul en el que también participaron los backs para empujar la defensa local. La poca alegría que le dejó a American Raptors este olvidable encuentro fue a diez minutos del final cuando el gigante Mike Grandy llegó finalmente al try que Francisco Quinn estiró a siete y así cerrar el marcador.

Las posiciones en el Súper Rugby Américas

La séptima fecha del torneo Súper Rugby Américas registró la contundente victoria de Pampas en Sao Paulo ante Cobras de Brasil por 38 a 20, mientras que en Montevideo, Dogos XV de Córdoba se impuso a Peñarol de Uruguay por 27 a 12. Las posiciones quedaron del siguiente modo: Pampas 26, Dogos 25, Yacaré XV 20, Selknam 12, Peñarol 11, American Raptors 10 y Cobras de Brasil 4. En la octava fecha, la primera de la segunda rueda, el viernes 12, a las 19, Peñarol recibirá a Cobras de Brasil, y a las 21.15, Pampas lo hará con Yacaré XV de Paraguay. El domingo 14, a las 15, Américan Raptors recibirá a Dogos XV de Córdoba.