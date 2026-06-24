Se completó la fecha 13 del Apertura de Primera B liguista

En barrio Los Troncos, Los Canarios se impuso con autoridad a Defensores de Peñaloza y se transformó nuevamente en escolta en el Torneo Apertura de Primera B

Luego de la postergación del sábado, esta noche el conjunto del barrio Los Troncos se midió ante el Defe del barrio Schneider y se impuso por 3 a 0 para darle cierre a la decimotercera fecha del Apertura 2026 de la Segunda División de la Liga Santafesina. De este modo el Verdeamarelo retorna al puesto 2 de las posiciones ubicándose a tres puntos del líder Santa Fe.

Los goles para la escuadra dirigida por Damián Balagini que aparentemente reemplazó en la función a Víctor Mathier llegaron por intermedio de Leandro Madolé en dos oportunidades y uno de Rubén Bravo en un encuentro disputado bajo el buen arbitraje de Iván Chazarreta. En la próxima fecha habrá dos compromisos que se las traen, y serán los que animarán Santa Fe FC con Pucará, y Los Canarios que visitará a San Cristóbal en Ángel Gallardo.

Los Canarios: Jonatan Carrel, Franco Chaher, Cristian Oviedo, Rubén Yballo, Elías Mansilla, Eduardo Porco, Fabricio Ibarra, Joaquín Bataglini, Amir Navarro, Leandro Madole y Mario Alegre. DT: Damián Balagioni.

Defensores de Peñaloza: Aníbal Niz, José Roldán, Junior Valdez, Andrés Díaz, Nicolás Micucci, Nahuel Leguiza, Diego Cáceres, Santiago Centurión, Marcos rodríguez, Brian Fernánde y Lionel Rojas. DT: Walter Cardona.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Santa Fe FC 35; Los Canarios 32; Banco Provincial 31, Pucará 29; Belgrano 27, San Cristóbal y Nuevo Horizonte 25, El Cadi 19, Defensores de Alto Verde 18, Los Piratitas 17, Vecinal Gálvez 15, Atenas 14, El Pozo y Los Juveniles 13, Loyola 12, Floresta y Deportivo Agua 9, Don Salvador 7, Arroyo Leyes 3 y Defensores de Peñaloza 2.

En la próxima fecha a disputarse el sábado 27 jugarán: San Cristóbal con Los Canarios, Santa Fe FC con Pucará, Vecinal Gálvez con Belgrano de Coronda, El Cadi de Rincón con Defensores de Alto Verde, Atenas con Los Piratitas, Don Salvador con Atlético Arroyo Leyes, El Pozo con Banco Provincial, Nuevo Horizonte con Los Juveniles, Loyola con Deportivo Agua y Floresta con Defensores de Peñaloza.

Actividad en la Copa Concejo Municipal

En la fría noche del martes en la cancha Leopoldo Jacinto Luque del predio Nery Pumpido, La Perla derrotó por la mínima a Ciclón Norte y pasó a los Octavos de Final de la copa que la Liga Santafesina creó junto al Concejo Municipal y CCU. El elenco que en el Apertura José Luis Burtovoy marcha primero se medirá en la siguiente fase al ganador de Colón de San Justo y el décimo de los que clasifican de la Segunda División. El conjunto dirigido por Andrés Formento superó a Ciclón Norte de Cayastá por 1 a 0 con gol de Agustín Vega.

La Perla se impuso a Ciclón Norte y avanzó de fase en la Copa Concejo 0.0%.

Por su parte, se jugó el penúltimo cruce de la Fase Eliminatoria en donde San Cristóbal goleó ante Don Salvador en el predio Nery Pumpido y accedió a la ronda en la que ya estaban esperando 8 equipos de la B más los de la Primera A. En la victoria de San Cristóbal por 4 a 0 sobre Don Salvador los goles los hicieron Marcos Gutiérrez, Santiago Paz, Franco Jominy y Ramón Barraza.

Adelantos en el Apertura José Luis Burtovoy

Este miércoles con cuatro encuentros comenzarà a disputarse la decimoquinta fecha de la Copa Sanatorio Garay de la Primera División de la Liga Santafesina, certamen que poco a poco va entrando en su desenlace. A partir de las 21, en el predio Nery Pumpido, Newell´s jugará con Sanjustino con el arbitraje de Ignacio Castellano, y en el Lolo Bossio, Colón de San Justo visitará a Deportivo Nobleza con el referato de Joaquín Urbani.

En el campo de deportes 8 de Enero, Ciclón Racing se medirá con La Salle Jobson con el control de Maximiliano Manduca, y en el estadio Mono Roteta ubicado en el Parque Belgrano, Náutico El Quillá recibirá a Las Flores II con el arbitraje de Carlos Córdoba. El viernes 26,a las 21, el puntero La Perla del Oeste jugará frente a Juventud Unida de Candioti con el arbitraje de Maximiliano Moya.