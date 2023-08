Se completó la 6ª fecha del Torneo Oficial de damas

En la división reserva, las Kresteras y las Tricolores igualaron 1 a 1, siendo los goles concretados por Darlen Chávez para las de Altos del Valle, y por Malena Paz para las de Sauce Viejo. En Sub 19, resultó empate 0 a 0. En la categoría Sub 14, Santa Fe Rugby se impuso a Banco Provincial por 5 a 3, y en Sub 12, las Tricolores ganaron por 5 a 0. En Sub 16, Santa Fe Rugby le ganó a Banco Provincial por 4 a 2.