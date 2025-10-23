Se completó la 7ª fecha del Clausura Norberto Serenotti

En el predio Nery Pumpido, y en el cotejo pendiente del séptimo capítulo del Chijí Serenotti de Liga Santafesina, Unión derrotó a Pucará y se arrima a los punteros.

Unión superó a Pucará en el pendiente de la fecha 7, y se acomodó en la tabla de posiciones.

Se concretó la séptima jornada del Torneo Clausura de Primera A Norberto Serenotti que organiza la Liga Santafesina. Era el único cotejo que quedaba pendiente del certamen principal liguista. En el predio Nery Pumpido, Unión de Santa Fe se impuso a Pucará de barrio Transporte por 3 a 2 bajo el arbitraje de Emiliano Maldonado.

Los goles para el cuadro Tatengue fueron convertidos por Nazareno Fazzi en dos oportunidades, y Nahuel Blanco, mientras que para el Cacique de barrio Transporte los hicieron Arian García y Juan Sánchez. En la divisional reserva, el triunfo fue para Unión por 5 a 0 con goles de Tomás Arnold, Bautista Sioli, Maximiliano Raminy y dos de Bautista Pérez.

En el caso de los dirigidos por Juan De Olivera lograron recuperarse de la derrota sufrida la semana pasada en el mismo escenario cuando cayeron frente a Colón de San Justo por 6 a 0, mientras que los conducidos por Diego Lencina, había dejado sin invicto a Sportivo Guadalupe al derrotarlo por 2 a 1 en el predio liguista.

Es importante destacar que Pucará de barrio Transporte ya descendió de categoría, y en la fecha pasada también se produjo la del conjunto de la Vecinal Gálvez de Sauce Viejo. La escuadra unionista ahora deberá visitar a Nobleza en la ciudad de Recreo, y en el caso de Pucará, lo hará frente a Colón de San Justo en el Mercedes Alesso de Bieler.

-Posiciones:

-Zona 1: Colón de San Justo 22, Independiente 15, Unión 13, Gimnasia y Esgrima y Ciclón Racing 12; Ateneo Inmaculada, Universidad y Academia Cabrera 11; Pucará 10, Nobleza 7, Juventud Unida 0.

-Zona 2: Sportivo Guadalupe 21, Sanjustino 16, La Perla y La Salle Jobson 14, Colón y Nacional 11, Náutico El Quillá 10, Ciclón Norte y Cosmos 9; Newell´s 7, Vecinal Gálvez 5.

-Próxima fecha:

-Zona 1: Newell´s- Ciclón Racing, Gimnasia y Esgrima-Academia Cabrera, Independiente-Ateneo Inmaculada, Juventud Unida-Universidad, Nobleza-Unión, Colón de San Justo-Pucará.

-Zona 2: Ciclón Racing-Newell´s, Cosmos-Nacional, Vecinal Gálvez-La Salle Jobson, Ciclón Norte-Náutico El Quillá, La Perla-Colón, Sanjustino-Sportivo Guadalupe.

En cuanto al certamen de Primera B Griselda Weimer queda pendiente de disputar un solo cotejo. Por la tercera fecha de la Zona Repechaje del ascenso, debe jugarse el cruce entre El Pozo con Los Juveniles de Santa Rosa de Calchines el cual fue postergado oportunamente por las previsiones de intensos vientos en la capital provincial cuando había sido programado.

En cuanto a la Zona Campeonato, por la séptima fecha, este viernes 24 de octubre, en el predio Nery Pumpido, a partir de las 22 en primera, y las 20 en reserva, Defensores de Alto Verde recibirá a Banco Provincial. El resto de los cotejos y los del Repechaje se disputarán el próximo sábado 25 de octubre en los habituales horarios.