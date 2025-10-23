Uno Santa Fe | Ovación | Clausura

Se completó la 7ª fecha del Clausura Norberto Serenotti

En el predio Nery Pumpido, y en el cotejo pendiente del séptimo capítulo del Chijí Serenotti de Liga Santafesina, Unión derrotó a Pucará y se arrima a los punteros.

Ovación

Por Ovación

23 de octubre 2025 · 08:11hs
Unión superó a Pucará en el pendiente de la fecha 7

Unión superó a Pucará en el pendiente de la fecha 7, y se acomodó en la tabla de posiciones.

Se concretó la séptima jornada del Torneo Clausura de Primera A Norberto Serenotti que organiza la Liga Santafesina. Era el único cotejo que quedaba pendiente del certamen principal liguista. En el predio Nery Pumpido, Unión de Santa Fe se impuso a Pucará de barrio Transporte por 3 a 2 bajo el arbitraje de Emiliano Maldonado.

Los goles para el cuadro Tatengue fueron convertidos por Nazareno Fazzi en dos oportunidades, y Nahuel Blanco, mientras que para el Cacique de barrio Transporte los hicieron Arian García y Juan Sánchez. En la divisional reserva, el triunfo fue para Unión por 5 a 0 con goles de Tomás Arnold, Bautista Sioli, Maximiliano Raminy y dos de Bautista Pérez.

En el caso de los dirigidos por Juan De Olivera lograron recuperarse de la derrota sufrida la semana pasada en el mismo escenario cuando cayeron frente a Colón de San Justo por 6 a 0, mientras que los conducidos por Diego Lencina, había dejado sin invicto a Sportivo Guadalupe al derrotarlo por 2 a 1 en el predio liguista.

Es importante destacar que Pucará de barrio Transporte ya descendió de categoría, y en la fecha pasada también se produjo la del conjunto de la Vecinal Gálvez de Sauce Viejo. La escuadra unionista ahora deberá visitar a Nobleza en la ciudad de Recreo, y en el caso de Pucará, lo hará frente a Colón de San Justo en el Mercedes Alesso de Bieler.

-Posiciones:

-Zona 1: Colón de San Justo 22, Independiente 15, Unión 13, Gimnasia y Esgrima y Ciclón Racing 12; Ateneo Inmaculada, Universidad y Academia Cabrera 11; Pucará 10, Nobleza 7, Juventud Unida 0.

-Zona 2: Sportivo Guadalupe 21, Sanjustino 16, La Perla y La Salle Jobson 14, Colón y Nacional 11, Náutico El Quillá 10, Ciclón Norte y Cosmos 9; Newell´s 7, Vecinal Gálvez 5.

-Próxima fecha:

-Zona 1: Newell´s- Ciclón Racing, Gimnasia y Esgrima-Academia Cabrera, Independiente-Ateneo Inmaculada, Juventud Unida-Universidad, Nobleza-Unión, Colón de San Justo-Pucará.

-Zona 2: Ciclón Racing-Newell´s, Cosmos-Nacional, Vecinal Gálvez-La Salle Jobson, Ciclón Norte-Náutico El Quillá, La Perla-Colón, Sanjustino-Sportivo Guadalupe.

En cuanto al certamen de Primera B Griselda Weimer queda pendiente de disputar un solo cotejo. Por la tercera fecha de la Zona Repechaje del ascenso, debe jugarse el cruce entre El Pozo con Los Juveniles de Santa Rosa de Calchines el cual fue postergado oportunamente por las previsiones de intensos vientos en la capital provincial cuando había sido programado.

En cuanto a la Zona Campeonato, por la séptima fecha, este viernes 24 de octubre, en el predio Nery Pumpido, a partir de las 22 en primera, y las 20 en reserva, Defensores de Alto Verde recibirá a Banco Provincial. El resto de los cotejos y los del Repechaje se disputarán el próximo sábado 25 de octubre en los habituales horarios.

Clausura Liga Santafesina Serenotti
Noticias relacionadas
union aplasto a defensa, sello la permanencia y se ilusiona peleando bien arriba en la zona a

Unión aplastó a Defensa, selló la permanencia y se ilusiona peleando bien arriba en la zona A

union aplasto a defensa, es escolta en la zona a y sello su permanencia en primera

Unión aplastó a Defensa, es escolta en la zona A y selló su permanencia en Primera

union llega al encuentro ante defensa entre los equipos que menos jugadores utilizo

Unión llega al encuentro ante Defensa entre los equipos que menos jugadores utilizó

la otra mision que tendra union en el duelo bisagra ante defensa en el 15 de abril

La otra misión que tendrá Unión en el duelo bisagra ante Defensa en el 15 de Abril

Lo último

¿Está Unión en condiciones de dar el gran salto?

¿Está Unión en condiciones de dar el gran salto?

Pullaro sobre el acto de Milei y la contramarcha: No nos traigan problemas de Buenos Aires a Rosario

Pullaro sobre el acto de Milei y la contramarcha: "No nos traigan problemas de Buenos Aires a Rosario"

Qué técnicos tiene en la mira el Vignattismo para Colón

Qué técnicos tiene en la mira el Vignattismo para Colón

Último Momento
¿Está Unión en condiciones de dar el gran salto?

¿Está Unión en condiciones de dar el gran salto?

Pullaro sobre el acto de Milei y la contramarcha: No nos traigan problemas de Buenos Aires a Rosario

Pullaro sobre el acto de Milei y la contramarcha: "No nos traigan problemas de Buenos Aires a Rosario"

Qué técnicos tiene en la mira el Vignattismo para Colón

Qué técnicos tiene en la mira el Vignattismo para Colón

Buscan a Lourdes Fernández de Bandana: su madre denunció su desaparición

Buscan a Lourdes Fernández de Bandana: su madre denunció su desaparición

Santa Fe de cara a la temporada de verano: la Municipalidad realiza trabajos en los parques

Santa Fe de cara a la temporada de verano: la Municipalidad realiza trabajos en los parques

Ovación
River pone la mira en dos joyas de Unión: Lautaro Vargas y Mateo Del Blanco

River pone la mira en dos joyas de Unión: Lautaro Vargas y Mateo Del Blanco

Se completó la 7ª fecha del Clausura Norberto Serenotti

Se completó la 7ª fecha del Clausura Norberto Serenotti

Colón sumó más minutos de juego ante Santa Paula en el Roque Otrino

Colón sumó más minutos de juego ante Santa Paula en el Roque Otrino

Belgrano y Argentinos, por un lugar en la final de la Copa Argentina

Belgrano y Argentinos, por un lugar en la final de la Copa Argentina

Lanús se quiere hacer fuerte en su visita a Universidad de Chile

Lanús se quiere hacer fuerte en su visita a Universidad de Chile

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras