Se completó la primera jornada de la Copa Santa Fe de rugby

Victoria de Cha Roga en Santo Tomé

Con el arbitraje del santafesino Leonard Del Río, en la noche del jueves, en el predio ubicado en la ciudad de Santo Tomé, que cuenta con una muy buena iluminación, producto del esfuerzo y el trabajo de las autoridades y dirigencia de Cha Roga, el conjunto dueño de casa derrotó a CRAI por 32 a 17, con una muy buena actuación del medio apertura Cangrejo Thomas Fernández quien aportó doce puntos, producto de un try, dos conversiones y un penal. La otra novedad, emocionante por cierto, fue que el capitán Gitano resultó Martín Perego, quien se recuperó de una lesión importante.

En la Zona A, Alma Juniors de Esperanza había superado a Universitario de Santa Fe por 31 a 7, y en la B, Santa Fe Rugby derrotó a Brown de San Vicente 125 a 0, CRAR de Rafaela a La Salle Jobson por 31 a 15, y San Carlos RC a Atlético San Jorge en la ciudad de Sunchales por 67 a 0.

En Primera División, en la Zona A, CRAI le ganó a Cha Roga por 56 a 6, y Alma Juniors de Esperanza a Universitario de Santa Fe por 30 a 15, mientras que en la Zona B, Santa Fe Rugby superó a Brown de San Vicente 32 a 13, CRAR a La Salle Jobson 26 a 17, y Coronda RC a Los Guaycurúes de Sunchales por 31 a 0.

a segunda fecha del certamen local está previsto para el sábado 26 de abril, en el cual en la Zona A, Cha Roga será anfitrión de Alma Juniors de Esperanza en la ciudad de Santo Tomé, y CRAI lo hará con Querandí RC en la autopista. En la oportunidad quedará libre Universitario de Santa Fe. Por su parte, en la Zona B, en Cabaña Leiva, La Salle Jobson recibirá a Atlético San Jorge y los Guaycurúes de Sunchales, Brown de San Vicente a CRAR de Rafaela en el clásico del departamento Castellanos, y en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby lo hará con Corondá RC y con San Carlos RC.

Copa 2.jpg Los capitanes de los clubes de la USR que participan de la Copa Santa Fe de rugby en el Puente Colgante.

Síntesis:

Cha Roga 32- CRAI 17

Cha Roga: Luciano Varino, Tomás Espinosa y Gonzalo Nieres; Martín Bravo y Nazareno Loyola; Gabriel Troncoso, Miguel Ruppel y Darío Llanes; Darío Medina y Thomas Fernández; Gonzalo Fernández, Gaspar Maurer (capitán), Pietro Croce, Rodrigo García y Julián Cabral. Luego ingresaron: Lautaro Walker, Franco Porfiri, Facundo Eberhardt, Diego García, Tomas Medina, Federico Andreu, Javier Rivero, Joaquín Zarate y Emiliano Lizasoain.

CRAI: Franco Salva, Benito Langhi y Tomás Giardini; Mateo Gaviraghi y Martín Milocco; Hernán Borowiec, Francisco Dallo Coniglio y Juan Cruz Pujato; Juan José Tardivo y Daniel Bugnon; Martiniano Medina, Manuel Arenales Paladini, Martín Perego, Ramiro Oyola y Nahuel Cáceres. Luego ingresaron: Ángel Cassanello, Estanislao Walker, Tobías Rodríguez, Blas Michelini, Juan Pablo Briani, Tomás Mufarrege, Máximo Laco y Valentín Dalzotto.

Primer tiempo: 11´ try Gonzalo Fernández convertido por Thomas Fernández, 18´ try Thomas Fernández, 21´ try Pietro Croce convertido por Thomas Fernández, 30´ penal Thomas Fernández, 33´ try Mateo Gaviraghi

Segundo tiempo: 13´ try y conversión de Martín Perego, 22´ penal Thomas Fernández, 28´ try Daniel Bugnon, 38´ try Facundo Eberhardt.