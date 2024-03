Se concretará la tercera jornada del Torneo Dos Orillas

En la Zona Ascenso A, a las 16.30, en la capital entrerriana, Facultad de Ciencias Económicas jugará con CRAI B, en tanto, Paracao recibirá a Estudiantes de Paraná B. En la sección la Tortuguita, Náutico El Quillá Amarillo visitará al Paraná Rowing Blanco. Las posiciones se encuentran de esta forma: Colón de Santa Fe 6; Paracao, El Quillá Amarillo y Estudiantes de Paraná Blanco 3; Paraná Rowing Blanco, Ciencias Económicas y CRAI Blanco 0.

En la Zona Ascenso B, en el Plumazo, Estudiantes Amarillo recibirá a Argentino de San Carlos, y en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby Club Azul será anfitrión de Capibá Rc. En la cancha de arena de la ASH, Unión de Santa Fe se medirá con Atlético Franck, y Echagüe de Paraná jugará con Talleres de Paraná. Las posiciones se encuentran de esta forma: Argentino de San Carlos 6; Atlético Franck, Tilcara de Paraná, Echagüe de Paraná y Estudiantes de Paraná Amarillo 3; Santa Fe Rugby Azul, Capibá RC y Unión de Santa Fe 0.

En Mamis Hockey se disputará este sábado 23 de marzo la primera fecha de la temporada. En cancha de CRAR, a las 15, jugarán Hockey Sauce Viejo con 9 de Julio y a las 16, San Ceferino con CRAR de Rafaela, mientras que en el Sergio Antoniazzi, a las 18.30, Pucará se medirá con El Quillá. En Esperanza, a las 18.30, CEC Azul visitará a Alma Juniors, y en Altos del Valle, a las 18.30, CEC Rosa jugará con Banco Provincial.

En la cancha de arena de la ASH, a las 14, jugarán La Salle con Atenas; a las 15, CEC Blanco con Colón; 16, Bandidas con Cromo, y a las 17, Unión de Santa Fe con CEC Verde. En la superficie de agua de la ASH, a las 18.30, Universitario enfrentará a Los Molinos, y a las 19.30, CEC Celeste lo hará con Unión Rojo.

En el Torneo Promocional se concretará la primera fecha el próximo domingo 24. En cancha de El Quillá jugarán El Quillá con Boca de Nelson en Sub 14 (9), Sub 16 (10) y Sub 19 (11.15). En la cancha de agua de la Asociación Santafesina, jugarán Santa Fe Rugby con CRAI en sub 14 (9), y en Sub 16 (10), mientras que en Sub 14, jugarán Nacional con Hockey Solidario a las 11.15, y a las 12.15 en Sub 16, Colón de Santa Fe se cruzará con Hockey Solidario.

En el Torneo Dos Orillas de caballeros, por la segunda fecha, este viernes 22, en la ASH, a las 22 en primera, y las 20.30, en reserva, Banco Provincial jugará con Talleres de Paraná, y El Quillá con Paracao a partir de las 20.30, y 22, respectivamente, en el Sergio Antoniazzi. El domingo 24 de marzo, a las 15 y a las 16.30, en reserva y primera, La Salle Jobson jugará con Estudiantes de Paraná.