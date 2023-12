Se concretó con éxito el tradicional Seven del Plumazo

Pasó el Seven del Plumazo del club Estudiantes, donde se combinaron la competencia deportiva y la diversión.

Pasó una nueva edición del Seven del Plumazo. Este acontecimiento organizado por el Club Atlético Estudiantes se ha convertido en un clásico de los fines de año en Paraná, donde llegan desde distintos puntos del país a vivir una jornada inolvidable desde todo punto de vista. Esta competencia se lleva a cabo desde 2007 y combina grandes pasiones deportivas que van de la mano: el rugby y el hockey sobre césped.

Año tras año llegar equipos desde distintos puntos del país y, en esta edición, también de la República Oriental del Uruguay para competir en la sede de la entidad Albinegra. Pero como no todo son compromisos ni competencia, el Seven del Plumazo, paralelamente a la disputa de los partidos, se juega en las piletas y sus alrededores.

Así se vivió otra jornada en la que la fiesta y el deporte se combinaron para conformar un encuentro inolvidable de tries y goles, de tackles y palazos, de guindas y bochas, de música, alegría y la mejor de las ondas. El evento se extendió hasta altas horas de la noche, con música, staffs gastronómicos y mucha diversión. En lo estrictamente deportivo, en el rugby hubo competencia en seven tradicional y seven XL, del que participaron equipos compuestos por fowards.

Estudiantes.jpg Pasó el Seven del Plumazo en el club Estudiantes, donde se combinaron la competencia deportiva y la diversión. Mateo Oviedo

En la competencia XL el dueño de casa, Estudiantes, ratificó la excelente temporada 2023 que tuvo y, como frutilla del postre, levantó el trofeo de la Copa de Oro. En la final los gordos del CAE vencieron por 5 a 0 a Tucumán Rugby para gritar campeón. En cuanto a los equipos santafesinos, CRAI derrotó a Aranduroga 14 a 10, Santa Fe Rugby a Echague 24 a 0, y Tucumán Rugby a Universitario de Santa Fe 33 a 5.

Por su parte, Uni de San Juan venció a Uni de Santa Fe 52 a 7, CRAI cayó con Jockey de Córdoba 19 a 5, y Santa Fe Rugby superó a Alumni 38 a 0. Los Tricolores cayeron ante Tucumán Rugby 17 a 14 en semifinales de oro.

En la modalidad de seven tradicional el campeón fue Mar del Plata Club, que en una ajustada y pareja final se impuso por 5 a 0 sobre Taragüi de Corrientes. La final de plata quedó para Tigres de Salta que superó a Tilcara de Paraná 26 a 12, y Los Tilos de La Plata venció a Aranduroga de Corrientes 24 a 0 y se quedó con la copa de bronce.

En semifinales de oro, CRAI cayó ante Mar del Plata 28 a 26. En cuartos de oro, los Gitanos superó a Tala 17 a 7, y San Andrés logró superar a Santa Fe Rugby 33 a 7. En cuartos de bronce, Uni de Santa Fe cayó ante Aranduroga de Corrientes por 38 a 7.

También compitieron Estudiantes, Tilcara y Paraná Rowing Club, de Entre Ríos; San Andrés, Alumni y Los Tilos, de Buenos Aires; Santa Fe Rugby, Universitario y CRAI, de Santa Fe; Universitario, de San Juan; Tucumán Rugby de Tucumán; Sixty y Curne, de Chaco; Tigres de Salta; Universitario de Mar del Plata; Tala, La Tablada y Jockey, de Córdoba; Aranduroga, de Corrientes; Santiago Lawn Tennis de Santiago del Estero; El Trébol de Paysandú y Old Boys, de la República Oriental del Uruguay.

El Plumazo.jpg Como no podía ser de otra forma, los festejos del Seven del Plumazo fueron dentro y fuera de la cancha. Mateo Oviedo

Como no podía ser de otra forma, las mujeres también fueron parte de la competencia deportiva, participando del torneo de hockey en modalidad reducida. Esta variante del tradicional deporte de la bocha y el stick es sumamente atractiva y entretenida de observar, ya que es más dinámica y vertiginosa que la modalidad clásica.

En ese marco, quienes se quedaron con la Copa de Oro fueron las salteñas de Tigres, que en el partido decisivo se impusieron por 1 a 0 sobre CRAI de Santa Fe en un duelo más que parejo que los detalles hicieron que el trofeo viaje al norte argentino.

Además participaron: Estudiantes A, Estudiantes B y Tilcara, de Entre Ríos; Sixty, Curne A, Curne B y Regatas Resistencia de Chaco; Tala Córdoba Athletic, La Tablada, Jockey A y Jockey B, de Córdoba; Universitario de San Juan; Aranduroga de Corrientes; SIC y San Martín de Buenos Aires; Santa Fe Rugby, Universitario y Banco, de Santa Fe; Lomas de Misiones.