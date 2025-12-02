Uno Santa Fe | Ovación | Seven

Se concretó con éxito una edición especial del Seven de Gálvez

Organizado por el Club Deportivo Jorge Newbery de dicha ciudad del departamento San Jerónimo, la 25° edición del Seven de Gálvez fue una verdadera fiesta

Ovación

Por Ovación

2 de diciembre 2025 · 09:38hs
Se realizó una nueva edición del tradicional Seven a side Ciudad de Gálvez.

fotos gentileza Desde el Faro de Gálvez.

Se realizó una nueva edición del tradicional Seven a side Ciudad de Gálvez.

Como cada año, el fin de temporada viene con el juego reducido como protagonista. Se trata de la organización de la 25° edición del Seven a side ciudad de Gálvez, organizado por el Club Jorge Newbery en su extenso predio. Fue una realización especial, de uno de los torneos que se ha convertido en un clásico del rugby de a siete jugadores.

Se realizó el Seven en Gálvez

Participaron ocho equipos, los cuales fueron divididos en dos zonas de cuatro alineaciones cada uno. Se hicieron presentes CRAI con dos equipos, Alma Juniors de Esperanza, Atlético Brown de San Vicente con dos alineaciones, los Guaycurúes de Sunchales, CRAR de Rafaela, y el local Jorge Newbery de Gálvez.

El certamen realizado en la ciudad de Gálvez, ciudad pujante del departamento San Jerónimo, distante a 81 kilómetros de la capital provincial, contó con la colaboración de árbitros oficiales de la Unión Santafesina de Rugby. Participaron como referees Alfredo Fun, Leonardo Del Río, Carlos Recce, Sebastián López, Bruno Martino y Oscar Baruffato.

image
Se trat&oacute; de una edici&oacute;n especial del certamen, ya que cumpli&oacute; su vigesimoquinta realizaci&oacute;n.

Se trató de una edición especial del certamen, ya que cumplió su vigesimoquinta realización.

El torneo se jugó bajo el sistema de todos contra todos en las zonas, para luego dar paso a la disputa de la copa de Oro, la de Plata, y la de Bronce, en el cual CRAI marcó el rumbo, al adjudicarse dos de las tres copas en juego. El Oro quedó para CRAI 2, la Plata para Alma Juniors de Esperanza, y el Bronce para CRAR de Rafaela.

La subcomisión de rugby del Jorge Newbery agradeció la colaboración de toda la familia de la institución, sponsors, árbitros, médicos, jugadores visitantes y de la propia entidad, y lógicamente al público en general por su asistencia al evento.

Los resultados de la fase de grupos

-Grupo A: Brown Blanco superó a Jorge Newbery 26 a 5, CRAI 1 a Guaycurúes 38 a 7, Guaycurúes a Jorge Newbery 17 a 5, Brown Blanco a CRAI 1 33 a 0, Brown Blanco a Guaycurúes 26 a 14 y CRAI 1 a Jorge Newbery 38 a 0.

-Grupo B: Brown de San Vicente le ganó a CRAR 22 a 14, CRAI a Brown Verde 28 a 5, CRAR a Brown Verde 40 a 0, CRAI 2 a Alma Juniors 26 a 7, Alma Juniors a Brown Verde 47 a 0, CRAI 2 a CRAR 40 a 14.

image
El certamen en G&aacute;lvez cont&oacute; con &aacute;rbitros oficiales de la Uni&oacute;n Santafesina de Rugby. &nbsp;

El certamen en Gálvez contó con árbitros oficiales de la Unión Santafesina de Rugby.

Copa de Oro:

Final: Brown Blanco 0- CRAI 2 14

Semifinales:

CRAI 1 24- CRAI 2 17

Brown Blanco 22- CRAR 14

Copa de Plata:

Final: Guaycurúes 10- Alma Juniors 19

Semifinales:

Alma Juniors 50- Guaycurúes 0

Guaycurúes 17-Brown Verde 7

Copa de Bronce:

Final: CRAR 19- CRAI 1 5

Seven Gálvez Jorge Newbery
Noticias relacionadas
red bull y racing bulls confirmaron a sus pilotos para 2026

Red Bull y Racing Bulls confirmaron a sus pilotos para 2026

a que hora sera la definicion por el campeonato de formula 1

A qué hora será la definición por el campeonato de Fórmula 1

prefederal: almagro a ira por el titulo ante sanjustino, que quiere estirar la serie

Prefederal: Almagro "A" irá por el título ante Sanjustino, que quiere estirar la serie

Se realizó con éxito la primera edición de la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados.

Los aficionados hicieron historia en la primera ventana de la Santa Fe – Coronda

Lo último

Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura: los 12 temas que busca aprobar

Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura: los 12 temas que busca aprobar

Víctor Godano pasó por el predio de Colón y se despidió del plantel en plena transición presidencial

Víctor Godano pasó por el predio de Colón y se despidió del plantel en plena transición presidencial

La crisis económica golpea a las panaderías: cuál es la situación en Santa Fe

La crisis económica golpea a las panaderías: cuál es la situación en Santa Fe

Último Momento
Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura: los 12 temas que busca aprobar

Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura: los 12 temas que busca aprobar

Víctor Godano pasó por el predio de Colón y se despidió del plantel en plena transición presidencial

Víctor Godano pasó por el predio de Colón y se despidió del plantel en plena transición presidencial

La crisis económica golpea a las panaderías: cuál es la situación en Santa Fe

La crisis económica golpea a las panaderías: cuál es la situación en Santa Fe

Leo Pez gira por Buenos Aires a bordo de Bicho sin dueño

Leo Pez gira por Buenos Aires a bordo de "Bicho sin dueño"

Es oficial: la Liga Profesional confirmó días y horarios de las semis del Clausura

Es oficial: la Liga Profesional confirmó días y horarios de las semis del Clausura

Ovación
Colón define su identidad: qué lugar tendrán los históricos en el proyecto 2026

Colón define su identidad: qué lugar tendrán los históricos en el proyecto 2026

Hora clave en Colón: se define la contratación de Colotto como secretario deportivo

Hora clave en Colón: se define la contratación de Colotto como secretario deportivo

La prioridad siempre será Unión, pero habrá que esperar la decisión que se tome

"La prioridad siempre será Unión, pero habrá que esperar la decisión que se tome"

La verdad es que no me quería ir de Colón, me costó tomar la decisión

"La verdad es que no me quería ir de Colón, me costó tomar la decisión"

Colón se prepara para el traspaso de mando: se inicia la era de José Alonso

Colón se prepara para el traspaso de mando: se inicia la era de José Alonso

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Cacho Deicas llega a la Estación Belgrano para reencontrarse con su público

Cacho Deicas llega a la Estación Belgrano para reencontrarse con su público

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"