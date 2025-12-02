Se concretó con éxito una edición especial del Seven de Gálvez

Organizado por el Club Deportivo Jorge Newbery de dicha ciudad del departamento San Jerónimo, la 25° edición del Seven de Gálvez fue una verdadera fiesta

Se realizó una nueva edición del tradicional Seven a side Ciudad de Gálvez.

Como cada año, el fin de temporada viene con el juego reducido como protagonista. Se trata de la organización de la 25° edición del Seven a side ciudad de Gálvez, organizado por el Club Jorge Newbery en su extenso predio. Fue una realización especial, de uno de los torneos que se ha convertido en un clásico del rugby de a siete jugadores.

Participaron ocho equipos, los cuales fueron divididos en dos zonas de cuatro alineaciones cada uno. Se hicieron presentes CRAI con dos equipos, Alma Juniors de Esperanza, Atlético Brown de San Vicente con dos alineaciones, los Guaycurúes de Sunchales, CRAR de Rafaela, y el local Jorge Newbery de Gálvez.

El certamen realizado en la ciudad de Gálvez, ciudad pujante del departamento San Jerónimo, distante a 81 kilómetros de la capital provincial, contó con la colaboración de árbitros oficiales de la Unión Santafesina de Rugby. Participaron como referees Alfredo Fun, Leonardo Del Río, Carlos Recce, Sebastián López, Bruno Martino y Oscar Baruffato.

image Se trató de una edición especial del certamen, ya que cumplió su vigesimoquinta realización.

El torneo se jugó bajo el sistema de todos contra todos en las zonas, para luego dar paso a la disputa de la copa de Oro, la de Plata, y la de Bronce, en el cual CRAI marcó el rumbo, al adjudicarse dos de las tres copas en juego. El Oro quedó para CRAI 2, la Plata para Alma Juniors de Esperanza, y el Bronce para CRAR de Rafaela.

La subcomisión de rugby del Jorge Newbery agradeció la colaboración de toda la familia de la institución, sponsors, árbitros, médicos, jugadores visitantes y de la propia entidad, y lógicamente al público en general por su asistencia al evento.

Los resultados de la fase de grupos

-Grupo A: Brown Blanco superó a Jorge Newbery 26 a 5, CRAI 1 a Guaycurúes 38 a 7, Guaycurúes a Jorge Newbery 17 a 5, Brown Blanco a CRAI 1 33 a 0, Brown Blanco a Guaycurúes 26 a 14 y CRAI 1 a Jorge Newbery 38 a 0.

-Grupo B: Brown de San Vicente le ganó a CRAR 22 a 14, CRAI a Brown Verde 28 a 5, CRAR a Brown Verde 40 a 0, CRAI 2 a Alma Juniors 26 a 7, Alma Juniors a Brown Verde 47 a 0, CRAI 2 a CRAR 40 a 14.

image El certamen en Gálvez contó con árbitros oficiales de la Unión Santafesina de Rugby.

Copa de Oro:

Final: Brown Blanco 0- CRAI 2 14

Semifinales:

CRAI 1 24- CRAI 2 17

Brown Blanco 22- CRAR 14

Copa de Plata:

Final: Guaycurúes 10- Alma Juniors 19

Semifinales:

Alma Juniors 50- Guaycurúes 0

Guaycurúes 17-Brown Verde 7

Copa de Bronce:

Final: CRAR 19- CRAI 1 5