Se concretó la 2° fecha de la Liga Santafesina de Vóleibol

En el estadio Húngaro Crespi, ubicado en 4 de Enero y Juan de Garay, Atlético Franck superó a Gimnasia y Esgrima B por 3 a 0, y en el Roque Otrino, Colón de Santa Fe le ganó en sets corrido a Jorge Newbery de Gálvez por 3 a 0, y en el estadio ubicado en avenida Luján y Balcarse, Gimnasia y Esgrima de Santa Fe A doblegó a Alianza de la ciudad de Santo Tomé por 3 a 0.

El torneo de varones continuará con la tercera fecha este martes 9 a partir de las 21, entre Paracao de Paraná y Gimnasia y Esgrima B. El jueves 11, en el Húngaro Crespi, Gimnasia y Esgrima recibirá a Unión de Santa Fe a las 21.30, y Libertad de San Jerónimo Norte a Unión de Santa Fe. El viernes 12, en el departamento Las Colonias, Atlético Franck recibirá a Villa Dora, Gimnasia y Esgrima de Santa Fe A a Colón de Santa Fe y Jorge Newbery de Gálvez con Alma Juniors de Esperanza.

El panorama en el certamen femenino de la Liga Santafesina

En la competencia femenina hubo interesantes encuentros con mucha intensidad y resultados que estaban dentro de las previsiones. El encuentro que debía jugarse de la primera fecha entre Libertad de San Jerónimo Norte con Unión de Santa Fe no se disputó y será oportunamente reprogramado.

En el gimnasio Roque Otrino, Argentino de San Carlos cosechó de visitante una victoria sobre Colón de Santa Fe por 3 a 0, mientras que en la cabecera del departamento Las Colonias, Echagüe de Paraná doblegó a Unión de Esperanza por 3 a 1. En la oportunidad quedó libre Banco Provincial de Santa Fe.

image.png Regatas de Santa Fe es otro de los equipos que compite foto gentileza Iván Sorba

En el estadio Húngaro Crespi, Gimnasia y Esgrima de Santa Fe le ganó a Regatas de Santa Fe por 3 a 0, y en la avenida López y Planes, Unión de Santa Fe se impuso a Gimnasia y Esgrima B por 3 a 0. Por la tercera jornada del certamen de la ASV, en mujeres, Argentino de San Carlos será anfitrión de Gimnasia y Esgrima A a partir de las 21.30, el próximo jueves 11 de abril.

En la oportunidad quedará libre Echagüe de Paraná. El viernes 12, Gimnasia y Esgrima B jugará con Libertad de San Jerónimo Norte, Banco Provincial recibirá en Guadalupe a Colón de Santa Fe, Regatas de Santa Fe a Unión de Santa Fe en el Tribu Mocoretá y Unión de Esperanza a Villa Dora de Santa Fe.

Actividad en la competencia juvenil B

El próximo sábado 13 se disputará la 4° fecha de las tiras Sub14, Sub 16 y Sub 18 femenino en el Nivel B. En Sub 16 jugarán Villa Dora B con Regatas B (10), Villa Dora B con Unión de Santa Fe B (11.30), y Regatas B con Unión B (15.30), y en Sub 14, lo harán Villa Dora B con Villa Dora C (13). En Gálvez, Ceci recibirá a Paracao en Sub 14 (14), y en Sub 16 (16).

Por su parte, Atlético Franck jugará con Unión Esperanza, en Sub 14 (14), en Sub 16 (16) y en Sub 18 (18). Además, Banco Provincial B recibirá a Colón de Santa Fe en Sub 14 (14), Sub 16 (15.30) y Sub 18 (17), y La Perla del Oeste con Argentino de San Carlos en Sub 16 (14), y con Central San Carlos en Sub 14 (15.30), y en Sub 16 (17).

En el proyecto de desarrollo

Se juggó en el marco del proyecto de Desarrollo del vóley masculino, la primera de las copas previstas para las categorías Sub 14 y Sub 12. La jornada se desarrolló en el Club Villa Dora de Santa Fe. Participaron equipos de la ciudad de Santa Fe, Rafaela, Reconquista, San Jerónimo Norte y Rosario. En total se disputaron 15 partidos. La FSV entrego a cada institución pelotas Pintier y copas. También se hizo cargo del arbitraje y el almuerzo de los equipos visitantes.