Argentina ajusta piezas en Kansas y Scaloni empieza a definir los 11 para jugar con Austria

Argentina completó una nueva jornada de trabajo en la antesala del segundo partido del Grupo C del Mundial 2026 ante Austria con varios temas a seguir

La Selección Argentina atraviesa días de control fino en Kansas City. Con el debut ya en el pasado y el choque ante Austria en el horizonte inmediato, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni aprovechó la práctica de este viernes para seguir evaluando estados físicos y ensayar posibles variantes de cara a la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026.

El panorama dejó sensaciones mayormente positivas. En un plantel que busca ritmo tras el estreno, dos nombres concentraron la atención del cuerpo técnico por su evolución física y su disponibilidad creciente para el próximo compromiso.

Gonzalo Montiel fue una de las buenas noticias de la jornada. El lateral derecho había trabajado diferenciado en el gimnasio a raíz de una contractura en el isquiotibial derecho, pero este viernes volvió a entrenarse a la par del grupo y completó los ejercicios con normalidad, encendiendo una señal tranquilizadora para el cuerpo técnico.

#SelecciónMayor Pasó otro día de preparación en #Kansas. ¡Este grupo sigue enfocado en lo que viene! #MásJuntosQueNunca pic.twitter.com/uYOMespjPr — Selección Argentina (@Argentina) June 19, 2026

En la misma línea, Nicolás Tagliafico continúa evolucionando favorablemente. El defensor completó una nueva sesión junto al resto del plantel mientras avanza en la recuperación de un desgarro en el sóleo izquierdo. Su progreso abre una ventana para una posible consideración en el corto plazo, aunque en el cuerpo técnico prefieren no apresurar decisiones.

De todos modos, la posible disponibilidad de Montiel no garantiza su lugar en el once. Nahuel Molina aparece como una alternativa firme para ocupar el lateral derecho, luego de dejar atrás las molestias físicas que arrastraba en la preparación y sumar minutos importantes en la puesta a punto.

En el caso de Tagliafico, la postura es más conservadora. La buena actuación de Facundo Medina en el debut ante Argelia le permite a Scaloni manejar los tiempos sin urgencias, sosteniendo la idea de no forzar el regreso del lateral izquierdo hasta que esté plenamente recuperado.

El armado del equipo también genera interrogantes en la ofensiva. Lautaro Martínez fue titular en el estreno mundialista, aunque la aparición de Julián Álvarez desde el banco volvió a abrir la disputa por un lugar en el frente de ataque. El delantero del Manchester City llega en óptimas condiciones físicas tras superar una inflamación en el tobillo izquierdo y busca meterse en la consideración principal.

A esto se suma la situación de Thiago Almada, quien arrancó desde el inicio en el primer partido del torneo. Sin embargo, el ingreso de Nicolás González le aportó nuevas alternativas al entrenador y dejó abierta la pelea por un lugar en la mitad ofensiva.

Con varios rendimientos en evaluación y una competencia interna que crece, Scaloni encara los últimos entrenamientos antes del duelo con Austria con una certeza: el equipo todavía no está cerrado. Y en ese margen de decisión se juega buena parte del rumbo argentino en la fase de grupos.