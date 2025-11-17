Uno Santa Fe | Ovación | Los Pumas

La UAR confirmó la participación de Los Pumas en el Nations Championship

Los Pumas formará parte del nuevo Nations Championship, que reunirá a los doce mejores equipos del mundo entre julio y noviembre de 2026

17 de noviembre 2025 · 17:54hs
Los Pumas participarán del nuevo torneo internacional con los mejores del mundo.

Después de la gran victoria en Escocia, Los Pumas fueron confirmados este lunes como uno de los doce participantes del flamante Nations Championship, el nuevo torneo que lanzaron Seis Naciones y Sanzaar para el calendario internacional de 2026.

Argentina estará junto a los otros miembros de la Sanzaar, que por las siglas en inglés son Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia, mientras que Fiji y Japón representarán al hemisferio sur como invitados. Del otro lado estarán los integrantes del Seis Naciones del hemisferio norte: Escocia, Francia, Gales, Inglaterra, Irlanda e Italia.

Los Pumas jugarán el Nations Championship

La Unión Argentina de Rugby confirmó la participación del seleccionado argentino de rugby Los Pumas en el Nations Championship, el nuevo torneo internacional que debutará en 2026 y reunirá a las doce principales naciones del rugby mundial en un formato competitivo que enfrentará al hemisferio norte con el sur, en las ventanas internacionales de julio y noviembre.

El torneo, creado por Seis Naciones y SANZAAR, transformará el calendario internacional con una estructura cohesiva que permitirá coronar al campeón de la temporada y determinar qué hemisferio domina el rugby cada dos años.

Los equipos del Seis Naciones -Escocia, Francia, Gales, Inglaterra, Irlanda e Italia- representarán al hemisferio norte y se enfrentarán a las naciones de SANZAAR -Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica-, junto a los equipos invitados Fiji y Japón, que representarán al hemisferio sur.

Cada seleccionado disputará seis partidos —tres como local y tres como visitante— ante los equipos del hemisferio opuesto, y el certamen concluirá con un inédito fin de semana de Finales, donde se enfrentarán los líderes de cada hemisferio por el título.

El fin de semana de Finales será un evento sin precedentes en el rugby internacional, con tres días consecutivos de dos partidos diarios que marcarán el cierre del torneo en 2026 en el Allianz Stadium en Londres, Inglaterra.

El lanzamiento del torneo representa un hito para el rugby internacional y una oportunidad estratégica para Argentina, que contará con mayor continuidad competitiva ante las potencias mundiales.

En este marco, Gabriel Travaglini, presidente de la Unión Argentina de Rugby, expresó: “El lanzamiento del Nations Championship marca un paso histórico para el rugby mundial, y es un orgullo que Los Pumas formen parte de esta nueva era del deporte. Este torneo eleva la competencia, potencia el crecimiento de todas las naciones y ofrece a nuestros jugadores la oportunidad de medirse regularmente con las potencias del hemisferio norte y sur. Confiamos en que Argentina estará a la altura del desafío, representando la pasión que nos caracteriza en cada presentación, y contribuyendo a asegurar un camino de crecimiento constante para el rugby en toda la región.”

A continuación, los partidos de Los Pumas en el Nations Championship 2026:

Sábado 4 de julio – Los Pumas vs. Escocia (en Argentina)

Sábado 11 de julio – Los Pumas vs. Gales (en Argentina)

Sábado 18 de julio – Los Pumas vs. Inglaterra (en Argentina)

Sábado 7 de noviembre – Irlanda vs. Los Pumas (en Irlanda)

Sábado 14 de noviembre – Italia vs. Los Pumas (en Italia)

Sábado 21 de noviembre – Francia vs. Los Pumas (en Francia)

Viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de noviembre – Fin de semana de Finales (en Londres, Inglaterra)

