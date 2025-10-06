Uno Santa Fe | Ovación | Reducido

Se definieron los cruces por el Reducido de la Primera Nacional: ¿cómo es y cuándo se juega?

Se definieron los cruces por el Reducido de la Primera Nacional donde 14 equipos se enfrentarán en busca del ascenso a la Liga Profesional

6 de octubre 2025 · 18:50hs
Se definieron los cruces por el Reducido de la Primera Nacional: ¿cómo es y cuándo se juega?

Motaje Deportv

Se definieron los cruces por el Reducido de la Primera Nacional donde 14 equipos se enfrentarán en busca del ascenso a la Liga Profesional. Gimnasia (M) quedó como puntero de la Zona B y se medirá ante Deportivo Madryn por el primer boleto. Por otro lado, quedaron definidos quiénes serán los clubes que protagonizarán los playoffs.

Se viene el Reducido de la Primera Nacional

Los mejores cuatro equipos de cada zona sumado al mejor quinto, son los equipos que contarán con ventaja deportiva y serán locales en esta primera ronda que tendrá un único duelo. De esta forma, en caso de empatar en los noventa minutos, avanzará el equipo que cuenta con ventaja deportiva.

En el inicio de los octavos de final, Atlanta recibirá el sábado a las 13 a Chaco For Ever. Ese mismo día, en el estadio Gigante del Norte, Gimnasia y Tiro de Salta y Temperley se medirán a las 20.30.

El domingo, San Miguel viajará a Jujuy para enfrentar a Gimnasia y Esgrima a las 15.10. Poco después, a las 17.10, desde el estadio Ciudad de Caseros, Estudiantes y Deportivo Maipú buscarán un lugar en los cuartos de final.

A las 19 habrá dos duelos que se jugarán en simultáneo: Estudiantes de Río Cuarto-Patronato y Tristán Suárez-Agropecuario. De esta forma, a los mejores equipos se le sumará el perdedor del partido entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza.

Los cuartos de final, semifinal y final será con encuentros de ida y vuelta donde los equipos que quedaron mejor posicionados en las tablas de posiciones serán quienes definan en su cancha y mantengan la ventaja deportiva, la cual deja de valer recién en el partido final que se define en los noventa minutos o, en todo caso, desde el punto penal.

Reducido Primera Nacional ascenso
Noticias relacionadas
messi y de paul se sumaron a la seleccion argentina para los amistosos

Messi y De Paul se sumaron a la Selección Argentina para los amistosos

insua, sin vueltas en barracas central: no creo que seamos favorecidos

Insúa, sin vueltas en Barracas Central: "No creo que seamos favorecidos"

rinderknech sorprendio a zverev y avanzo a octavos del masters 1000 de shanghai

Rinderknech sorprendió a Zverev y avanzó a octavos del Masters 1000 de Shanghái

escandalo con dos exjugadores de colon y union: fifa confirmo que los abuelos de machuca y garces no nacieron en malasia

Escándalo con dos exjugadores de Colón y Unión: FIFA confirmó que los abuelos de Machuca y Garcés no nacieron en Malasia

Lo último

Se entregó un dominicano de 18 años, sobrino de dos narcotraficantes condenados de la banda Los Monos

Se entregó un dominicano de 18 años, sobrino de dos narcotraficantes condenados de la banda Los Monos

En la ciudad de Santa Fe, ocho de cada diez jóvenes admitió haber consumido alguna sustancia

En la ciudad de Santa Fe, ocho de cada diez jóvenes admitió haber consumido alguna sustancia

Tras su renuncia, revisan el patrimonio de José Luis Espert: cuáles son las inconsistencias

Tras su renuncia, revisan el patrimonio de José Luis Espert: cuáles son las inconsistencias

Último Momento
Se entregó un dominicano de 18 años, sobrino de dos narcotraficantes condenados de la banda Los Monos

Se entregó un dominicano de 18 años, sobrino de dos narcotraficantes condenados de la banda Los Monos

En la ciudad de Santa Fe, ocho de cada diez jóvenes admitió haber consumido alguna sustancia

En la ciudad de Santa Fe, ocho de cada diez jóvenes admitió haber consumido alguna sustancia

Tras su renuncia, revisan el patrimonio de José Luis Espert: cuáles son las inconsistencias

Tras su renuncia, revisan el patrimonio de José Luis Espert: cuáles son las inconsistencias

La construcción del milagro: Javier Milei presenta su último libro con un show

"La construcción del milagro": Javier Milei presenta su último libro con un show

Subastarán objetos personales y camisetas históricas de Maradona

Subastarán objetos personales y camisetas históricas de Maradona

Ovación
Escándalo con dos exjugadores de Colón y Unión: FIFA confirmó que los abuelos de Machuca y Garcés no nacieron en Malasia

Escándalo con dos exjugadores de Colón y Unión: FIFA confirmó que los abuelos de Machuca y Garcés no nacieron en Malasia

Cómo quedó parado Ezequiel Medrán en Colón de cara al 2026

Cómo quedó parado Ezequiel Medrán en Colón de cara al 2026

¿Hará lo mismo Colón? Almagro le pidió disculpas a sus hinchas por la mala campaña

¿Hará lo mismo Colón? Almagro le pidió disculpas a sus hinchas por la mala campaña

Diego Armando Díaz encendió las alarmas en Unión: ¿qué le ocurrió?

Diego Armando Díaz encendió las alarmas en Unión: ¿qué le ocurrió?

Nueva hora y árbitro para la vuelta de la final de la Copa Santa Fe entre Unión y Centenario

Nueva hora y árbitro para la vuelta de la final de la Copa Santa Fe entre Unión y Centenario

Policiales
Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario