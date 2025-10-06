Insúa, sin vueltas en Barracas Central: "No creo que seamos favorecidos"

El DT de Barracas Central, Rubén Insúa, fue consultado en conferencia por los escandalosos fallos arbitrales ante Estudiantes y salió con los tapones de punta

El empate 1-1 entre Estudiantes y Barracas Central tomó mucha repercusión. Nuevamente, el Guapo se vio favorecido por una serie de escandalosos fallos arbitrales que le impidieron al Pincha llevarse los tres puntos. En ese contexto, el juego pasó a un segundo plano y todo quedó centrado en la bochornosa actuación arbitral.

En primera instancia, un claro planchazo de Facundo Bruera sobre Facundo Rodríguez justo antes del empate no fue advertido por el árbitro Nazareno Arasa ni por el VAR, con José Carreras a la cabeza. No obstante, lo más escandaloso fue el insólito trazado de líneas que utilizó este último desde Ezeiza para anular el 2-1 del León por un supuesto offside de Guido Carrillo, cuando a simple vista se observa como el delantero está por detrás del defensor visitante.

Luego del partido, las preguntas, tanto para Eduardo Domínguez como a Rubén Insúa, fueron direccionadas hacia los tremendos fallos de la terna arbitral que terminaron incidiendo en el resultado final, perjudicando claramente a Estudiantes. Sin embargo, como suele ser habitual, al DT de Barracas no le gustó nada.

En conferencia de prensa, un periodista ligado al Pincha le dijo al Gallego: "Sé que no te gusta hablar de los arbitrajes, pero hoy no lo podés pasar por alto". Sin dejarlo terminar, el exentrenador de San Lorenzo lo cruzó: "Sí puedo pasarlo por alto, decido yo que contesto y que no". Enseguida, le dio el pie para que este terminara de desarrollar la pregunta concreta: ¿Creés que hoy Barracas fue favorecido?". "No, creo que no", sentenció el técnico sin más palabras.

Luego, en una nota con Paso a Paso en zona mixta, Insua, cansado de las quejas por los arbitrajes a favor de su equipo, ironizó: "Hoy está muy de moda eso en la industria del conflicto. Un amigo mío que estuvo la problemática me dice que los equipos que pierden le echan la culpa a los árbitros, al planteo del rival, al campo de juego y al sistema del campeonato. Y si no alcanza con eso al coronavirus o al Papa, es muy normal".

La respuesta de Insúa en Barracas Central