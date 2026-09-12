Se completó el cuarto capítulo del Clausura Lautaro Fagioli

Çon la goleada de El Quillá sobre Deportivo Santa Rosa, la victoria de UNL sobre Las Flores y el empate sin goles en el clásico colegial se bajó el telón de la fecha 4 del Clausura de Primera A.

El Tiburón pisó fuerte ante la Casita y lo goleó con tres tantos de Joaquín Felizia.

Cinco encuentros marcaron el cierre de la cuarta fecha del Torneo Clausura de Primera A Lautaro Fagioli que organiza la Liga Santafesina. Se destacó la goleada que le propinó Náutico El Quillá sobre La Casita con un hat trick de Joaquín Felizia, y doblete de Facundo Losa, mientras que sin muchas emociones el clásico colegial entre Ateneo y La Salle Jobson fue empate sin goles. Por su parte, Universidad del Litoral consiguió una gran victoria ante Las Flores, mientras que Nobleza doblegó al Sabalero en condición de visitante.

Recordemos que el cuarto capítulo había comenzado con la victoria de Sanjustino sobre Gimnasia y Esgrima por 2 a 0 con dos goles de Nehemías González, el empate 1 a 1 entre Ciclón Norte de Cayastá con Ciclón Racing, y el triunfo de Colón de San Justo sobre Cosmos por 3 a 2 con dos tantos de Guido Rancez y uno de Diego Pariani. En la noche del viernes, Juventud Unida goleó a Sportivo Guadalupe por 5 a 2 con tres tantos de Federico Farherr. En el predio Nery Pumpido, Unión igualó 1 a 1 con La Perla del Oeste, e Independiente 0 a 0 con Newell´s Old Boys.

Nobleza de Recreo derrotó como visitante al Sabalero en el predio 4 de Junio. Gentileza Agustín Maradona (AM Liga)

Se completó la cuarta fecha del Clausura

En el estadio Mauricio Martínez de Independiente de Santo Tomé, Náutico El Quillá goleó a Deportivo Santa Rosa por 6 a 1 bajo el arbitraje de Joaquín Urbani. Los goles para el conjunto conducido por Martin Mazzoni fueron marcados por Joaquín Felizia en tres oportunidades, Facundo Losa en dos ocasiones y Gastón Losa, mientras que para la Casita descontó Lautaro Acevedo.

En Colonia San José, Universidad del Litoral derrotó por 2 a 0 a Las Flores II con el referato de Nicolás Mottier. Los goles para el local fueron convertidos por Ramiro Rotondo y Carlos Villordo. En tanto, en el predio 4 de Junio, Nobleza de Recreo venció a Colón de Santa Fe por 2 a 0 bajo el arbitraje de Enzo Silvestre. Para el conjunto visitante Jeremías Zalazar abrió el marcador a los 33 minutos del primer tiempo y Matías Mena a los 19 del complemento le puso cifras definitivas a favor de los dirigidos por el Gringo Mario Donetti.

En el ex predio de la Fiat en Sauce Viejo, Academia Cabrera igualó 1 a 1 con Nacional que tuvo cambio de DT por la renuncia de Matías Roteta. Para el local el gol lo hizo Gonzalo Colombara y para los del barrio Sur, Javier Salinas. En el predio de la autopista, Ateneo Inmaculada y La Salle Jobson no se sacaron ventajas e igualaron 0 a 0 bajo el referato de Maximiliano Moya.

La Universidad del Litoral consiguió imponerse a Las Flores II en Colonia San José. Prensa UNL Fútbol Amateur

-Posiciones:

-Zona A: Colón de San Justo 10; Juventud Unida 9, Nobleza de Recreo 8, Universidad del Litoral 7; Ateneo Inmaculada 6, Newell´s 5; Independiente, Cosmos y Colón de Santa Fe 4, Las Flores II 1 y Sportivo Guadalupe 0.

-Zona B: Sanjustino y Unión 10, Náutico El Quillá 8, La Salle Jobson 7, La Perla del Oeste 5; Academia Cabrera y Gimnasia y Esgrima 4; Deportivo Santa Rosa 3, Nacional y Ciclón Racing 2, Ciclón Norte 1.

-Próxima fecha:

-Zona A: Newell´s con Universidad del Litoral, Las Flores II con Cosmos, Colón de San Justo con Colón, Nobleza de Recreo con Juventud Unida, Sportivo Guadalupe con Ateneo Inmaculada.

-Zona B: Nacional con El Quillá, Deportivo Santa Rosa con Gimnasia y Esgrima, Sanjustino con Unión, La Perla del Oeste con Ciclón Norte, Ciclón Racing con La Salle Jobson.

-Interzonal: Academia Cabrera con Independiente.