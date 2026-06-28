Mauro Luna Diale vuelve a Unión y podría ser el primer refuerzo del Tate

Este lunes, Mauro Luna Diale comenzará a entrenar con el plantel rojiblanco y Leonardo Madelón lo irá evaluando. Si el DT da el ok, será el primer refuerzo

Mauro Luna Diale comenzará este lunes a entrenar con el plantel de Unión.

En los últimos días, el nombre de Mauro Luna Diale fue ofrecido a la dirigencia de Unión. El delantero finalizó su contrato con Platense en donde estuvo un año a préstamo.

Sin embargo, no tuvo continuidad en el Calamar y no se negoció una extensión del vínculo. Sabiendo que no retornará al Akhmat Grozny de Rusia, el futbolista pretende volver a Unión.

La intención es que Leonardo Madelón, que lo conoce muy bien, lo evalúe en los entrenamientos para luego terminar de decidir si Luna Diale se convierte en el primer refuerzo rojiblanco.

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En un mercado de pases, que parece ser muy austero, la chance de sumar a un conocido y que tuvo un buen paso por el club, se trataría de una buena oportunidad. Aún sabiendo que casi no jugó en el primer semestre del año.

En el último año con la camiseta de Platense, apenas disputó nueve partidos. Fue tenido en cuenta cuando llegó dado que el DT era Cristian González, pero luego de la salida del Kily, Luna Diale no fue considerado por el técnico Walter Zunino.