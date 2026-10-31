La malaria de visitante que Unión necesita cortar ante Newell's en Rosario

Unión sabe que no puede fallar para sostener la ilusión de llegar a los playoffs y para ello deberá quebrar una sequía de vistante ante Newell's

Unión afrontará en Rosario un desafío que va más allá de los tres puntos. En la pelea por meterse en los playoffs del Clausura , tendrá que dejar atrás sus fallas fuera de Santa Fe. Este lunes, desde las 18, visitará a Newell's por la fecha 15 de la Zona A, con la obligación de ganar para mantener la ilusión.

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El margen de error es cada vez menor. Al Tatengue no le alcanza con mirar únicamente su propio resultado, ya que también dependerá de otros marcadores para saber si puede sostenerse en carrera. Sin embargo, antes de hacer cuentas, tiene una tarea impostergable: conseguir los tres puntos. Cualquier otro resultado podría dejarlo demasiado condicionado en la recta final.

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Unión, en duda como visitante

Justamente ahí aparece uno de los principales problemas del equipo durante este campeonato. Unión no consigue hacer pie lejos del 15 de Abril y sus números exponen una campaña muy por debajo de lo esperado. Apenas ganó uno de los siete encuentros que disputó fuera de casa, con dos empates y cuatro derrotas. Una efectividad de apenas el 23%, demasiado poco para un equipo que pretende meterse entre los protagonistas de la etapa decisiva.

Unión tiene una pobre efectividad de visitante.

La tendencia tampoco encuentra una reacción en los antecedentes más recientes. El Rojiblanco acumula tres presentaciones sin victorias fuera de Santa Fe, con un empate y dos caídas, una secuencia que necesita cortar cuanto antes si pretende llegar con posibilidades a la última jornada.

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Por eso, el compromiso ante la Lepra tendrá un condimento adicional. No solamente estará en juego la posibilidad de sumar para acercarse a los playoffs, sino también la necesidad de demostrar que Unión puede conseguir resultados lejos de su estadio. Hasta ahora, esa deuda fue una de las grandes dificultades de su campaña.