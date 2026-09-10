Reclamo por el Seom en el Puerto: 8 de cada 10 vecinos aseguran que el sistema los golpea económicamente y algunos gastan hasta $480.000 por mes

Un relevamiento de la Asociación Civil Vecinos del Puerto , respondido por cerca de 200 residentes, reveló un masivo rechazo al estacionamiento medido en la zona. El 83,9% de los frentistas se siente perjudicado económicamente , reclaman una tarifa diferencial para residentes y mayor diálogo con el municipio.

Los vecinos del Puerto de Santa Fe volvieron a poner bajo la lupa el funcionamiento del Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (Seom) y ahora respaldaron su reclamo con los resultados de una encuesta realizada por la Asociación Civil Vecinos del Puerto .

El relevamiento fue respondido por cerca de 200 residentes propietarios durante una semana y buscó conocer cómo impactó la implementación del sistema en la vida cotidiana de quienes viven en la zona.

Uno de los resultados más contundentes es que el 72,6% considera que el Seom no cumple con su objetivo de ordenar el estacionamiento. Un 17,7% entiende que lo hace parcialmente y apenas el 9,7% considera que efectivamente logró ordenar la zona.

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Al respecto, Rodrigo Acevedo, presidente de la asociación, sostuvo que los resultados reflejaron con claridad el malestar de los residentes. “Nos sorprendió que las respuestas fueran tan contundentes como pensábamos que lo iba a ser, con los porcentajes que se reflejan ahí de la incomodidad que implica la aplicación del SEOM en el Puerto de Santa Fe”, afirmó en diálogo con UNO Santa Fe.

El impacto económico es uno de los principales reclamos

La encuesta también mostró un fuerte impacto económico atribuido al estacionamiento medido.

El 83,9% de los encuestados aseguró sentirse perjudicado económicamente por la implementación del SEOM, mientras que un 13,7% manifestó haberse visto beneficiado y un 2,4% se ubicó en una posición neutral o no respondió.

Entre quienes informaron montos concretos, el gasto promedio alcanzó los $159.700 mensuales y la mediana se ubicó en $130.000. Además, el 25,8% de los consultados indicó que destina más de $200.000 por mes al estacionamiento.

Dentro de las respuestas, hubo casos de gastos de hasta $480.000 mensuales, lo que para los vecinos representa uno de los principales impactos de la implementación del sistema.

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Casi la mitad no tiene cochera

El relevamiento indicó que el 48,4% de los encuestados no cuenta con cochera. De ese grupo, la mitad aproximadamente aseguró estar buscando un lugar para estacionar, mientras que el resto no dispone de cochera ni está en búsqueda de una.

Al mismo tiempo, el 70,2% manifestó tener un automóvil y el 24,2% aseguró tener dos.

La asociación sostiene que estos números permiten dimensionar el impacto que tiene el SEOM sobre una zona predominantemente residencial.

José Busiemi

El sistema no modificó el uso del automóvil

Otro de los resultados cuestionados por la entidad está relacionado con los hábitos de movilidad. El 56,5% de los vecinos afirmó que no modificó su uso del automóvil desde la implementación del SEOM.

Solo el 22,6% señaló que utiliza menos el auto, mientras que el resto manifestó cambios vinculados con dificultades o incomodidades para estacionar.

Según el informe, esto significa que el 77,4% no redujo el uso del vehículo.

Para los vecinos, el dato abre el interrogante sobre si el sistema está cumpliendo efectivamente con uno de sus objetivos principales.

Piden beneficios para residentes y frentistas

A partir de los resultados, la principal demanda de la Asociación Civil Vecinos del Puerto es revisar la implementación del SEOM y contemplar condiciones especiales para quienes viven en la zona.

Entre las alternativas que aparecen en el informe figuran beneficios para residentes y frentistas, gratuidad, tiempos libres o esquemas diferenciales.

El reclamo ya había sido formalizado el 14 de junio, cuando los vecinos presentaron un petitorio con 140 firmas ante la Municipalidad de Santa Fe, el Concejo Municipal y el Ente Portuario. Según aseguran, desde entonces no recibieron una respuesta formal que modifique el esquema.

Acevedo cuestionó además algunas intervenciones vinculadas con el espacio público. “Independientemente de algunas particularidades, como de haber sacado los bicicleteros y poner dársenas, de sacar veredas y poner dársenas sobre las veredas”, señaló.

Y remarcó: “Esto pasa porque no se lo consulta al vecino, esto es fundamental”.

También reclaman por la planificación del Puerto

Para la asociación, el debate sobre el SEOM forma parte de una discusión más amplia sobre el crecimiento y el funcionamiento de la zona.

Acevedo reclamó mayor participación de los residentes en las decisiones vinculadas con nuevas construcciones, infraestructura y servicios. “Nos gustaría participar más del desarrollo de una planificación más acorde a la cantidad de edificios que se están instalando en el lugar”, sostuvo.

También advirtió sobre el impacto del tránsito, especialmente durante fines de semana y períodos de alta actividad. “La circulación se torna prácticamente insostenible”, afirmó.

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El reclamo por diálogo con el Municipio

Además de los cambios en el SEOM, los vecinos cuestionan la falta de diálogo con funcionarios municipales y del Ente Portuario.

Acevedo aseguró que solicitaron reuniones con distintas autoridades y que varios de esos encuentros no se concretaron. “Estamos un poco aislados del contacto de los funcionarios”, sostuvo.

En esa línea, afirmó que la asociación buscó mantener reuniones con funcionarios del Ejecutivo y con la Comisión de Planeamiento del Concejo, pero que no obtuvo una respuesta concreta. “Hay una actitud llamativa de los funcionarios de no tener ningún tipo de contacto con los vecinos de la ciudad”, cuestionó.

Un reclamo que sigue abierto

A casi tres meses del petitorio presentado por los frentistas, el conflicto continúa sin una modificación del esquema de estacionamiento.

El relevamiento realizado por la Asociación Civil Vecinos del Puerto aporta nuevos elementos al reclamo: 72,6% considera que el SEOM no ordena la zona, 83,9% dice que lo perjudica económicamente y 48,4% no tiene cochera.

Con esos resultados, los vecinos vuelven a pedir una revisión del sistema y condiciones diferenciales para los residentes, al tiempo que reclaman participar de las decisiones sobre la movilidad y el desarrollo urbano del Puerto de Santa Fe.