Incendio fatal en barrio Santa Rosa de Lima: la Fiscalía pidió una prórroga para definir si imputa por femicidio al detenido

La fiscal Natalia Giordano aguarda resultados de pericias y otras medidas clave para determinar cómo murió la joven de 20 años. Su pareja, de 34, permanece detenido desde las primeras horas de la investigación.

El hombre de 34 años y pareja dela joven de 20 muerta en un incendio en una vivienda de Santa Rosa de Lima

La investigación por la muerte de una joven de 20 años durante un incendio en una vivienda del barrio Santa Rosa de Lima entró en una etapa clave. La fiscal Natalia Giordano solicitó una prórroga de los plazos procesales para definir si existen elementos suficientes para imputar por femicidio al hombre de 34 años que era pareja de la víctima y permanece detenido a disposición de la Justicia.

La decisión estará supeditada al resultado de una serie de pericias, entrevistas y otras medidas de investigación que la Fiscalía considera necesarias para reconstruir lo ocurrido dentro de la vivienda.

El incendio y la muerte de la joven

El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes 7 de septiembre, en una vivienda ubicada en inmediaciones de Estrada al 1900, en barrio 12 de Octubre, de la ciudad de Santa Fe.

Tras el incendio, la joven fue trasladada de urgencia al Hospital José María Cullen con quemaduras de gravedad en gran parte de su cuerpo.

Pese a la atención médica recibida, falleció poco después como consecuencia de las lesiones sufridas.

Su pareja, un hombre de 34 años, también fue trasladado al mismo hospital y recibió asistencia por quemaduras de menor gravedad.

El lugar en donde sucedió el trágico hecho en la madrugada de este lunes gentileza

Qué investiga la Fiscalía

Desde las primeras horas posteriores al incendio, los investigadores realizaron entrevistas, relevamientos y peritajes en la vivienda y en su entorno.

Esas actuaciones derivaron en la detención del hombre, que quedó alojado en una dependencia policial y a disposición de la fiscalía.

Desde entonces, Giordano continúa reuniendo elementos para determinar cómo comenzó el fuego, qué ocurrió antes y durante el incendio y cuál fue la participación de cada una de las personas que se encontraban en el domicilio.

Uno de los puntos centrales es establecer si la muerte de la joven fue consecuencia de un accidente doméstico o si existió una conducta intencional atribuible a su pareja.

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Las pericias serán determinantes

La Fiscalía espera los resultados de distintas medidas que pueden resultar claves para definir el rumbo de la causa.

Entre ellas se encuentran los estudios sobre el origen y la propagación del incendio, las evidencias relevadas en la vivienda y los elementos médicos vinculados con las lesiones sufridas por la víctima.

La información que surja de esas pericias será analizada junto con los testimonios ya incorporados al expediente.

El detenido sigue a disposición de la Justicia

Mientras la fiscalía avanza con la investigación, el hombre de 34 años continúa privado de su libertad.

La prórroga solicitada permitirá completar las medidas pendientes antes de determinar si será llevado a una audiencia de imputación y, en ese caso, bajo qué calificación penal.

Por el momento, la causa se encuentra abierta y la principal definición que deberá tomar la fiscal Natalia Giordano es si los elementos reunidos permiten sostener una acusación por femicidio.

La investigación continúa así contrarreloj para reconstruir qué sucedió aquella madrugada en barrio 12 de Octubre y determinar las responsabilidades penales que correspondan.