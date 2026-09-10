Bayern Munich debutó en la Champions con una goleada ante Bodo Glimt

Bayern Munich de Alemania le ganó 5 a 0 a Bodo Glimt de Noruega, por la primera fecha de la Champions League 2026/27. El resumen

Bayern Munich de Alemania le ganó por 5 a 0 a B odo Glimt de Noruega, por la primera fecha de la Champions League 2026/27. Los goleadores del partido disputado en el estadio Allianz Arena fueron el mediocampista Jamal Musiala, en el segundo minuto del complemento, el delantero Harry Kane, a los 16 minutos, el lateral Alphonso Davies, a los 32 minutos y un doblete del atacante Michael Olise, en los 38 y 47 minutos del segundo tiempo.

La visita terminó el encuentro con 10 futbolistas a partir de la expulsión del defensor Odin Bjørtuft, que vio la tarjeta roja a los 42 minutos de la segunda parte. Con el triunfo, el elenco que dirige el entrenador belga Vincent Kompany sube al cuarto puesto dentro del lote de los punteros del certamen internacional, con tres unidades.

En la próxima fecha, el Bayern volverá a jugar ante un equipo noruego al ser emparejado con el Viking, que cayó en el debut con el Stuttgart alemán. El partido se disputará el martes 13 de octubre a las 16.

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Además, Manchester United de Inglaterra se impuso por 4-0 ante el Sabah de Azerbaiyán, mientras que el Como de Italia le ganó por 4-1 al Red Bull Leipzig alemán del director técnico argentino Martín Demichelis.

En búsqueda de quedarse con la séptima Champions League de su historia, el Bayern Múnich arrancó su camino triunfal ante un Bodo Glimt que, a diferencia de la temporada pasada en la que alcanzó los octavos de final, no pudo estar a la altura.

El primer gol del partido se dio en el segundo minuto de la segunda parte, cuando Jamal Musiala pudo controlar un remate previo dentro del área y cruzar un derechazo potente que entró pegado al segundo palo.

Harry Kane marcó su tercer gol de la temporada a los 16 minutos de la segunda etapa, con un tiro libre al primer palo que habilitó su aparición y cabezazo en el área, para el 2-0.

Cuando ya iban 32 minutos de la segunda parte, el carrilero Alphonso Davies puso el 3-0 con un zurdazo muy potente desde el borde del área grande, para que Olise sentencie el partido en los minutos finales con un doblete.