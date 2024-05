Se juega la 46ª edición del torneo de polo homenaje a Néstor López

Una tradicional cita del polo local

El torneo se desarrolla para recordar y homenajear a uno de los mayores impulsores de la actividad en la región. En referencia al certamen deportivo, es sin dudas una de las fechas más calificadas dentro del calendario oficial de la Asociación Argentina de Polo. En esta oportunidad participarán cuatro equipos en la misma Copa Néstor López, y otras cuatro alineaciones más en el certamen para elencos de menor hándicap.

"Con mucha expectativa estaremos jugando hasta el sábado la Copa Néstor López. Van a participar ocho equipos en total. Cuatro lo van a realizar en el certamen que recuerda a López, en el que los equipos tienen jugadores de Buenos Aires, con hándicap de 7, 6 y 5 goles. Y después tenemos paralelamente la copa del club, con otros cuatro equipos de menor hándicap, y con integrantes que son de Rosario, Buenos Aires y alrededores" comenzó señalando Ignacio Lassaga a UNO Santa Fe.

Polo2.jpg El Club Hípico General Belgrano será sede de la 46° edición del clásico certamen en homenaje a Néstor López. UNO Santa Fe

El presidente del Club Hípico General Manuel Belgrano manifestó que "el clima no nos ha dejado desde mitad del año pasado poder realizar torneos. Acá cayeron dos o tres heladas pero no lograron impactar en las canchas, lo cual es positivo. Para este fin de semana se anuncia buen clima, puede llegar a darse frío, pero arriba del caballo entrás en calor enseguida".

En relación al presente de la institución ubicada en el extremo norte de nuestra capital indicó que "asumí la presidencia del club en abril del año pasado, pero integré las diferentes comisiones desde los 18, y ahora tengo 32, con lo cual estoy muy involucrado. El año pasado ninguno de los socios estaba en condiciones de asumir porque tenían sus obligaciones, y me propusieron a mí para que sea el presidente y como soy joven y no tengo responsabilidad de familia estoy copado. Pero ya hace un par de años que estoy colaborando con el club, y es algo que me gusta mucho".

Polo3.JPG Nacho Lassaga brindó precisiones de la competencia a desarrollarse hasta el próximo sábado 1° de junio. UNO Santa Fe

Más detalles de la Copa Néstor López

En la jornada inicial jugarán, en cancha 2, El Pilar con Tapia Polo, el tablero estará a cargo de Ignacio Lassaga y Julián Aguilar el referee. En cancha 1, lo harán La Querencia con Virgen de Itatí, siendo José Mayoraz el responsable del tablero, y Julián Aguilar el Referee. Por la Copa CHGB, ambos en cancha 2, en primer lugar jugarán Las Adelas con Río de Janeiro, y JCR La Famille con Urbano Polo, en ambos casos con el referato de Carlos Caminito.

Los equipos confirmados son los siguientes: José Godoy, Ricardo Lanteri, Tomás Paladini y Emiliano Paladini (Las Adelas); Guido Allignani, Alejandro Verdú, Sergio Viñuales y Martín Ávalos (Río de Janeiro); José Mayoraz, Lucas Bay, Mariano Noi y Leandro Santi (Urbano Polo); Mariano Zarco, Juan Pablo Moreno, Santiago Fassano y Gastón Gudiño (Lado Izquierdo).