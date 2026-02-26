Uno Santa Fe | Ovación | Copa Ciudad de Recreo

Se jugaron las semifinales de la Copa Ciudad de Recreo

La Perla del Oeste y Central Oeste animarán la final de la Copa Ciudad de Recreo tras disputarse las semifinales en el que se registraron incidentes

26 de febrero 2026 · 19:21hs
La 8ª Copa Ciudad de Recreo disputó las semifinales

gentileza FM Power Max de Recreo

La 8ª Copa Ciudad de Recreo disputó las semifinales, en la que se registraron incidentes.

Ante los disturbios ocurridos entre las parcialidades, luego de la finalización del partido Central OesteDefensores, en el marco de la 8ª Copa Ciudad de Recreo, el Concejo Municipal de Recreo, como institución organizadora del certamen, expresó su repudio y lamentó los hechos acontecidos, reafirmando la esencia del torneo que es la sana competencia, el fomento de la practica deportiva y el encuentro entre clubes de la ciudad.

La Copa Ciudad de Recreo tiene finalistas definidos

En tanto, en lo estrictamente deportivo, se informa que, en la tarde noche del miércoles 25 de febrero se llevaron a cabo los partidos semifinales de la 8° Copa Ciudad de Recreo de Fútbol Masculino “Sergio Espíndola” en cancha de Nobleza.

Más de 750 personas acompañaron los cotejos que se disputaron en una jornada muy agradable y con una buena concurrencia de público. Primero fue el turno de La Perla – Cosmos, donde el azulgrana ganó por 5 a 0 con goles de Ivo Quiroz, Fernando Márquez, Juan Muntaner, Agustín Vega y Mauro Romero. El cotejo fue arbitrado por Ricardo Spaccesi.

Luego, fue el turno de Central Oeste – Defensores donde el comanche ganó por 2 a 1 con goles de Nahuel Barreto y Nahuel Vera y Fabricio Salteño anotó para El Defe. El partido fue arbitrado por Walter Fernández. Lo recaudado por el ingreso de personas es a beneficio de los cuatro clubes participantes.

Respecto a los hechos de violencia que se registraron, la FM Power Max de Recreo reseñó que "Un grupo de personas ingresó al campo de juego y se registraron agresiones al personal policial. Dos personas debieron ser hospitalizadas". Agrega la emisora que "momentos de tensión se vivieron anoche en la semifinal de la Copa Ciudad de Recreo, cuando se disputaba el encuentro entre Defensores de Recreo y Central Oeste".

En la crónica se explica que "alrededor de las 00:30 se produjo un desorden de consideración entre la hinchada visitante y jugadores del equipo rival, situación que derivó en el ingreso de un grupo numeroso de personas al campo de juego. En ese contexto, personal policial que intentó disuadir el conflicto fue agredido, resultando afectadas tres mujeres policías que formaban parte del operativo de seguridad".

Desde el Concejo Municipal de Recreo confirmaron que "se pone en conocimiento de la comunidad, que se acompañó a las dos personas que resultaron agredidas, quienes fueron examinadas en efectores de salud y dadas de alta. Por otro lado, se elevó a la Policía de Santa Fe, la documentación solicitada a fin de ser analizada por las autoridades encargadas del operativo de seguridad. Ante esto, el cuerpo de concejales esperará el informe de evaluación que realizará la Policía y se analizarán luego como serán los pasos a seguir".

Copa Ciudad de Recreo Central Oeste La Perla
