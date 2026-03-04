Se lanzó una nueva edición de la Copa Santa Fe en Rosario

El gobernador Maximiliano Pullaro presentó la edición 2026 de la Copa Santa Fe, que suma nuevas disciplinas y que busca ampliar la participación en toda la provincia.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , presentó este miércoles al mediodía, en el Salón Blanco de la sede de Gobierno en la ciudad de Rosario , una nueva edición de la Copa Santa Fe , que este año sumará tres disciplinas: pádel, pesca y ajedrez. De esta manera, la competencia alcanzará un total de 14 deportes y 20 modalidades, ampliando su alcance en todo el territorio provincial.

El gobernador presentó la edición 2026 del certamen provincial, que incorporará pádel, pesca y ajedrez. Con estas disciplinas, alcanzará 14 deportes y 20 modalidades, consolidándose como uno de los torneos más importantes del país a nivel subnacional. El mandatario subrayó además el impulso que la Provincia le da a los Juegos Suramericanos, que se disputarán en seis meses en territorio santafesino.

Maxmiliano Pullaro Copa Santa Fe 1 La Copa Santa Fe 2026 sumará tres disciplinas: pádel, pesca y ajedrez.

El certamen se consolida así como una plataforma para fortalecer el deporte santafesino y potenciar la participación de clubes y atletas de toda la región.

A los deportes tradicionales como fútbol, básquet, hockey, vóley, rugby, handball, ciclismo, natación, golf, atletismo y triatlón, se suman ahora pádel, pesca y ajedrez, ampliando el perfil federal e inclusivo de una competencia que continúa creciendo año tras año.

El mandatario provincial subrayó que la promoción del deporte se inscribe dentro de una política pública orientada a generar entornos saludables para niñas, niños y adolescentes. En ese marco, destacó el rol que cumple la Copa Santa Fe como herramienta de integración y desarrollo deportivo.

“Es fundamental que chicos y chicas puedan practicar deporte en ámbitos saludables. Esta Copa Santa Fe puede ser el motor que necesitamos para que muchos jóvenes de la provincia se vuelquen masivamente al deporte”, afirmó.

Acompañaron al gobernador en la presentación la diputada nacional Gisela Scaglia; la presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas, Clara García; los ministros de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; y de Educación, José Goity, y el vicepresidente ejecutivo de la Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena, entre otras autoridades.

Copa Santa Fe mascota Con estas disciplinas, alcanzará 14 deportes y 20 modalidades.

Camino a los Juegos Suramericanos

El vicepresidente ejecutivo de la Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena, dio la bienvenida a “clubes, deportistas, asociaciones, uniones y federaciones” y destacó el crecimiento que tuvo el certamen desde su creación. Di Lena también subrayó el aporte económico que la Lotería provincial realiza al desarrollo deportivo. Según indicó, el año pasado se destinaron más de 2.500 millones de pesos al Fondo Provincial del Deporte.

Pullaro también vinculó el crecimiento del deporte santafesino con la organización de los Juegos Suramericanos 2026, que se celebrarán en septiembre en distintas ciudades de la provincia.

“Dentro de veinte años vamos a seguir hablando de lo que sucederá en septiembre de 2026 en Santa Fe. Estamos invirtiendo cerca de 90 millones de dólares en infraestructura deportiva: microestadios, estadios y pistas de atletismo para que nuestros deportistas puedan competir en las mejores condiciones”, afirmó.

A su turno, el presidente de la Federación Santafesina de Atletismo, Alberto Scarpín, celebró la ampliación del certamen y destacó que muchas disciplinas que durante años no habían sido incluidas hoy forman parte de la competencia. “Para muchos deportes esta copa era un anhelo. Hoy eso cambió y estamos muy agradecidos porque se trata de una iniciativa muy importante para el desarrollo deportivo”, afirmó.