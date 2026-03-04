Uno Santa Fe | Santa Fe | empresas

Veinte empresas santafesinas viajan a Neuquén para convertirse en proveedoras de Vaca Muerta

Pullaro firmará un acuerdo con el gobernador Rolando Figueroa en busca promover el desarrollo de empresas de Santa Fe en el sector del petróleo y gas. Participarán más de 20 firmas y la comitiva visitará el yacimiento Loma Campana de YPF.

4 de marzo 2026 · 19:05hs
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, viajará este jueves a Neuquén para firmar un convenio de cooperación con su par Rolando Figueroa, con el objetivo de promover el desarrollo de proveedores santafesinos en Vaca Muerta.

La rúbrica se realizará a las 13 en la Agencia de Desarrollo Económico del Neuquén, en la ciudad capital, y contará con la participación del ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, junto a más de 20 industriales de la provincia.

Desarrollo de proveedores y transferencia tecnológica

El acuerdo prevé la promoción del desarrollo de empresas proveedoras, capacitación mutua e intercambio de tecnologías, en el marco de una estrategia que busca posicionar a firmas santafesinas en el sector del petróleo y gas.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la iniciativa forma parte del trabajo iniciado por el Ministerio de Desarrollo Productivo para que compañías locales puedan ofrecer servicios e insumos en Vaca Muerta, uno de los principales polos energéticos del país.

La gestión provincial apunta a mostrar la capacidad logística e industrial de Santa Fe, especialmente en rubros vinculados al agro, pero con potencial para insertarse también en la cadena de valor minera y petrolera.

Networking y visita a Loma Campana

La agenda oficial, coordinada por el Centro Pyme-Adeneu de Neuquén, incluirá luego del acto formal una instancia de networking entre industriales santafesinos y neuquinos, con el objetivo de generar vínculos comerciales y detectar oportunidades de negocios en ambas provincias.

Además, el viernes la comitiva visitará el yacimiento Loma Campana de YPF, uno de los desarrollos más importantes de Vaca Muerta.

Una estrategia iniciada al comienzo de la gestión

Al inicio del mandato, el Gobierno santafesino creó la Mesa de Gas, Petróleo y Minería, un espacio que reúne a alrededor de 350 empresas de la provincia que ya trabajan o buscan integrarse a la cadena productiva del sector energético.

Con este viaje, Santa Fe busca consolidar esa estrategia y ampliar la participación santafesina en el desarrollo del complejo hidrocarburífero de la Patagonia.

