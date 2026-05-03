El contraste es muy notorio y en buena parte explica porque Unión depende de otro resultado para poder sellar su pasaje a los octavos de final del Torneo Apertura.
El notable retroceso que experimentó Unión en la segunda parte del Apertura
Claramente Unión fue perdiendo eficacia en la segunda parte del Torneo Apertura y eso hizo que aún no logre sellar la clasificación a octavos de final
Por Ovación
El claro retroceso que experimentó Unión en la segunda parte de la competencia
Y es que el equipo rojiblanco fue uno en la primera parte de la competencia y otro muy distinto en la segunda, dejando muchísimos puntos en el camino.
En las primeras ocho fechas, el Tate había conseguido cuatro victorias (Gimnasia de Mendoza 4-0, Aldosivi 1-0, Sarmiento 3-1 e Instituto 2-1), dos empates (Platense 0-0 y San Lorenzo 0-0) y dos derrotas (Lanús 2-1 y Central Córdoba 1-0).
De esta manera, el Tate había sumado 14 puntos sobre 24 en juego, con una efectividad del 58,3% y una diferencia de gol de +6 con 11 goles a favor y cinco en contra.
LEER MÁS: Madelón, firme en Unión: "Con estadísticas seríamos campeones, pero la pelota debe entrar"
Mientras que en las últimas ocho fechas, consiguió un triunfo (Deportivo Riestra 2-0), cuatro empates (Independiente 4-4, Boca 1-1, Vélez 2-2 y Talleres 1-1) y tres derrotas (Defensa y Justicia 2-0, Estudiantes 2-1 y Newell's 3-2).
En consecuencia, sumó apenas siete puntos sobre 24 en disputa, con una efectividad del 29,1% y una diferencia de gol de -2 con 13 goles a favor y 15 en contra.
Precisamente, este retroceso en cuanto a los resultados, no le permitió sellar la clasificación a los playoffs y ahora espera una mano de Gimnasia de Mendoza para que empate o le gane a Defensa y Justicia.