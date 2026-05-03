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El notable retroceso que experimentó Unión en la segunda parte del Apertura

Claramente Unión fue perdiendo eficacia en la segunda parte del Torneo Apertura y eso hizo que aún no logre sellar la clasificación a octavos de final

Ovación

Por Ovación

3 de mayo 2026 · 11:11hs
De los últimos ocho partidos que jugó

De los últimos ocho partidos que jugó, Unión apenas ganó uno.

El contraste es muy notorio y en buena parte explica porque Unión depende de otro resultado para poder sellar su pasaje a los octavos de final del Torneo Apertura.

El claro retroceso que experimentó Unión en la segunda parte de la competencia

Y es que el equipo rojiblanco fue uno en la primera parte de la competencia y otro muy distinto en la segunda, dejando muchísimos puntos en el camino.

En las primeras ocho fechas, el Tate había conseguido cuatro victorias (Gimnasia de Mendoza 4-0, Aldosivi 1-0, Sarmiento 3-1 e Instituto 2-1), dos empates (Platense 0-0 y San Lorenzo 0-0) y dos derrotas (Lanús 2-1 y Central Córdoba 1-0).

De esta manera, el Tate había sumado 14 puntos sobre 24 en juego, con una efectividad del 58,3% y una diferencia de gol de +6 con 11 goles a favor y cinco en contra.

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Mientras que en las últimas ocho fechas, consiguió un triunfo (Deportivo Riestra 2-0), cuatro empates (Independiente 4-4, Boca 1-1, Vélez 2-2 y Talleres 1-1) y tres derrotas (Defensa y Justicia 2-0, Estudiantes 2-1 y Newell's 3-2).

En consecuencia, sumó apenas siete puntos sobre 24 en disputa, con una efectividad del 29,1% y una diferencia de gol de -2 con 13 goles a favor y 15 en contra.

Precisamente, este retroceso en cuanto a los resultados, no le permitió sellar la clasificación a los playoffs y ahora espera una mano de Gimnasia de Mendoza para que empate o le gane a Defensa y Justicia.

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