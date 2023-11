Se pone en marcha la Copa Argentina Sub 16 en Chapadmalal

Con posterioridad al Sub 16, llegará el turno de las Copas Argentinas de clubes en Sub 14, y a partir de este año, la Sub 12. Actualmente se están realizando mejoras en el Polideportivo de dicha localidad de la provincia de Buenos Aires, el templo del vóley, en un 2023 de altas expectativas para el torneo anual de clubes nacional más importante. En Sub 14 se jugará del 13 al 18, y en Sub 12, del 20 al 25 de noviembre.

En la rama femenina, en la Zona 1, la integran Gimnasia de La Plata, CEF 5 de La Rioja, Paraná Rowing Club, Gimnasia y Esgrima de Santa Fe y Alianza de Colón (provincia de Buenos Aires), mientras que en la Zona 2, la conforman Mar Chiquita, Diamantino, Brinkmann, Sonder de Rosario y Universitario de Río Grande.

En la Zona 3, la conforman Olimpia, San Martín de Porres, Estudiantes de Olavarría, El Panal de Marcos Juárez y Estudiantes de La Plata, mientras que en la Zona 4, lo harán Club Atlético y Biblioteca Bell de Bell Ville de Córdoba, Asociación Italiana de Charata, Aseba de la provincia de San Luis, Defensores de Banfield y Once Unidos de Mar del Plata.

En la rama masculina, la Zona A estará integrada por Náutico Sportivo Avellaneda, Once Unidos de Mar del Plata, Virasoro de Corrientes, Tunuyán de Mendoza, Estudiantes de La Plata y Madrynense, mientras que en la Zona B, lo harán Paracao de Paraná, La Calera, Bomberos de Villa Ocampo, Menucos de Río Negro, Mar Chiquita y Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires. En la Zona C, competirán Recreativo de Mendoza, Pinedo Central de la provincia del Chaco, Club Atlético San Miguel de provincia de Buenos Aires, y San Martín de Mendoza.

En el grupo D, Racing Club de Eduardo Castex en la provincia de La Pampa, River Plate, Aseba de San Luis, Sonder de Rosario, y Sarmiento de Coronel Suárez, en tanto, en el la Zona E, lo harán Ciudad de Buenos Aires, Universidad de San Juan, Independiente de Gualeguaychú, Normal 3 de Rosario, Belgrano y Lomas de Zamora.

El plantel femenino de Gimnasia y Esgrima de Santa Fe que afrontará la competencia en la provincia de Buenos Aires está conformado de la siguiente manera: Fiorela Chantiri, Sofía Bessone y Luisana Oliver; Renatta Botta, Valentina Carranza, Maela Eggel, María Teresa López, Ana Nievas, Luisana Olivera, Lola Peña Álvarez, Pía Poch y Malena Sorba. El entrenador es el profesor Norberto Bernat y el asistente técnico Hernán Ferrero.